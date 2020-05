Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στον 2ο κύκλο της διαδικτυακής πρωτοβουλίας της με τίτλο “Ο Πολιτισμός ποτέ δεν κατεβάζει ρολά”, παρουσιάζει αποσπάσματα από το ρεσιτάλ πιάνου της Ελένης Παππά στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ένας άλλος μουσικός ή σχήμα θα μας κρατά συντροφιά από τη σελίδα μας, έως ότου ξανασυναντηθούμε καλλιτέχνες και θεατές.

Μπορείτε, επίσης, να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο youtube για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα βίντεο που δημοσιεύονται.

Πρόγραμμα

1. Felix Mendelssohn Variations sérieuses, Op. 54, in D minor

2. Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 16 in G major, Op. 31, No.

Βιογραφικό

Η Ελένη Παππά αποφοίτησε από το University of Alberta με Doctor of Music (performance) και Master of Music with a double major in piano and piano pedagogy με καθηγητές τους Dr Patricia Tao, Dr Jacques Després και Janet Scott Hoyt, από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (κατεύθυνση ερμηνείας – πιάνο) με καθηγήτρια τη Μαρία Κωλέττη, και από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας (δίπλωμα πιάνου) με τον Απόστολο Αλεξίου.

Οι σπουδές της πραγματοποιήθηκαν με υποτροφίες εισαγωγής και επίδοσης από το ΙΚΥ, το ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» και το University of Alberta (Izaak Walton Killam Memorial Scholarship, Mary Louise Imrie Graduate Student Award, Flore Shaw Graduate Scholarship in Music, Harriet Snowball Winspear Graduate Fellowship in the Performing Arts).

Συμμετείχε στο Summer Piano Festival του Banff Center for the Arts, στο Θερινό Φεστιβάλ Παξών (Ensemble Modern Academy) και σε σεμινάρια πιάνου με τους Gilbert Kalish, Kyoko Hashimoto, Angela Cheng, Marc Durand, Daan Vandewalle, Δημήτρη Τουφεξή, Trio Verdehr, Marek Jablonski, Roberto Szidon και Rafik Kuliev.

Εργάστηκε ως βοηθός καθηγητή στο University of Alberta, ως ακκόμπανιστ στις σχολές Edmonton School of Ballet και Dance Alberta, και δίδαξε πιάνο ιδιωτικά στο Έντμοντον.

Σήμερα διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και Υγεία» του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.