Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να προβληθεί στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας για την προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ της σειράς MT OLYMPUS.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα 12 ντοκιμαντέρ της Ellopia Films USA που αφορούν στον Ολυμπο την ιστορία τον πολιτισμό και την ιδαιτερότητά του.

Το ντοκιμαντέρ αυτό έχει ήδη αποσπάσει 22 χρυσές διακρίσεις σε παγκόσμια φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε το 2013 όταν ομάδα της Ellopia Films USA ανέβηκε για πρώτη φορά στον Ολυμπο.

Δημιουργός και σκηνοθέτης της σειράς είναι η διακεκριμένη δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη.

Η απόφαση για την δημιουργία 12 ντοκιμαντέρ και όχι ενός πάρθηκε όταν προβάλλοντας το πρώτο ντοκιμαντέρ της σειράς (Ellasona the secret path to mt Olympus - on Youtube) σε πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης, η αντίδραση μετά το τέλος της προβολής ήταν η ίδια: "υπάρχει όντως το βουνό Ολυμπος στην Ελλάδα; δεν είναι μυθικό βουνό;

Σήμερα έχουν προβληθεί στις ΗΠΑ τα πέντε ντοκιμαντέρ της σειράς ενώ ολοκληρώνεται το έκτο με τίτλο "My Olympus"

Την σκηνοθεσία έρευνα και σενάριο υπογράφει η Αθηνά Κρικέλη. Συν σκηνοθεσία Δημήτρης Ζησόπουλος, επιστημονική έρευνα Annie Rassios, μουσική Γιώργος Χατζής, αφήγηση David Washington.

“Ο Όλυμπος, ανακαλύψαμε στην πορεία είναι αστείρευτος από όποια πλευρά κι αν αποφασίσεις να τον πλησιάσεις. Η ανάβαση από τα Πριόνια, το Λιτόχωρο, τον Κοκκινοπλό, από του Ζολώτα το Γομαροστάλι το ΚΕΟΑΧ και τόσες άλλες διαδρομές, είναι ένα ταξίδι στα Κύθηρα από μόνο του.

“Ο Ολυμπος είναι σκυτάλη, είναι ανάγκη συνύπαρξης και ανθρωπιάς, είναι σεβασμός στο βουνό, μια ακόμα ανάσα να ανεβείς λίγο παραπάνω, ένα χέρι στον ώμο για κουράγιο να φτάσεις στην κορυφή σου, να κοιτάξεις ψηλά και ναι δείς ουρανό γαλανό ελληνικό. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά και σημαντικά πράγματα ταυτόχρονα. Αρκεί να έχει διάθεση, ήθος σεμνότητα και όραμα."

Αθηνά Κρικέλη

Περισσότερα για την σειρά μπορείτε να δείτε εδώ www.ellopiatv.com

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ξενάγηση από την την κα Σταυρούλα Σδρόλια, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων στα αρχαία ευρήματα του Ολύμπου!

Διοργάνωση: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Δίκτυο Περαιββία, Ναυπηγεία Ρέππος, Ellopia Films USA. Πληροφορίες 6974920537.

Η προβολή διοργανώνεται από το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το Δίκτυο Περεββία το Ναυπηγίο Ρέππος και την Ellopia Films USA