Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+Δράση ΚΑ107-Διεθνής Κινητικότητα, σας προσκαλούμε σε δύο ομιλίες του Prof. Dr. Marcio Lambais, Department of Soil Science, College of Agriculture, University of São Paulo, Piracicaba, Brazil που διοργανώνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η πρώτη ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 στο κεντρικό αμφιθέατρο του νέου κτιρίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στην Λάρισα και θα έχει σαν θέμα “Highlights of the Brazilian agriculture and collaboration possibilities".

Η δεύτερη ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 στο κεντρικό αμφιθέατρο του νέου κτιρίου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στην Λάρισα και θα έχει σαν θέμα “Microbiomes of tree species from the Atlantic Forest".

Ο καθηγητής Dr. Marcio Lambais διδάσκει μικροβιολογία εδάφους στο Πανεπιστήμιο του São Paulo της Βραζιλίας και ερευνά τις σχέσεις φυτών-μικροβίων για περισσότερα από 30 χρόνια. Κυρίως ασχολείται με τον συμβιωτικό ρόλο που αναπτύσσουν οι μυκόρριζες και τα φυτά στη φυλλόσφαιρά τους. Μέρος της έρευνάς του δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science to 2006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16809531.

Για την έρευνά του στη φυλλόσφαιρά έχει βραβευθεί με διεθνή βραβεία.