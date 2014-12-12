Προς δημοπράτηση 25 έργα στην Π.Ε. Λάρισας
Λάρισα | 09 Φεβ 2019, 12:30
Έργα συνολικού προϋπολογισμού 17.372.600 ευρώ είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
Τα έργα αυτά αφορούν οδικές, περιβαλλοντικές, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, ύδρευση, συντήρηση εκκλησιών κ.α. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Με στρατηγική, σχέδιο και προγραμματισμό προετοιμάζουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μια σειρά από παρεμβάσεις και δράσεις, που αφορούν έργα ουσίας για το κοινωνικό σύνολο.
Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς μας Συμβούλους και τις Υπηρεσίες μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.
Αντίπαλός μας είναι ο χρόνος και η γραφειοκρατία, που θέτουν εμπόδια στη δημιουργία και την παραγωγή.
Κάθε νέο έργο αποτελεί και μια ελπίδα για την περιοχή που εκτελείται, φέρνει θέσεις εργασίας και δημιουργεί μόχλευση στην πραγματική οικονομία και στην τοπική κοινωνία».
Αναλυτικά τα έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΗΝΕΙΟ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5ου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΟΜΟΛΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΧΡΗΣΗ 2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 248.000 ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΧΡΗΣΗ 2019, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 100.000 ευρώ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 60.000 ευρώ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 5.000.000 ευρώ
ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 74.400 ευρώ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΟ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.500.000 ευρώ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 74.000 ευρώ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΗΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 130.000 ευρώ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑ ΡΟΔΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 230.000 ευρώ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.500.000 ευρώ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.000.000 ευρώ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 700.000 ευρώ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΟΜΒΩΝ – ΒΕΛΗ – ΖΕΜΠΡΕΣ – ΟΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ κ.α.) – ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 800.000 ευρώ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 », ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 74.400 ευρώ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 74.400 ευρώ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 74.400 ευρώ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 200.000 ευρώ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 -2020 », ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 200.000 ευρώ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΙΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΒΟΛΩΝ Κ.Α.) ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.000.000 ευρώ
ΔΙΑΝΟΙΞΗ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΑΠΑΠΟΥΛΙ -ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 23.000 ευρώ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ (Δ.ΤΕΠΜΩΝ) ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 700.000 ευρώ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ) ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ -ΣΠΗΛΙΑ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ-ΟΡΕΙΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ(ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ) ΕΤΟΥΣ 2017, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.500.000 ευρώ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΠΗΛΙΑ(Δ.ΑΓΙΑΣ)-ΟΡΙΑ Δ.ΤΕΜΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 860.000 ευρώ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ-ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ(Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ)ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 700.000 ευρώ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ ΑΠΌ ΟΡΙΑ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΩΣ ΑΜΠΕΛΙΑ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ 1.250.000 ευρώ