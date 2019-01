Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο έρχεται για τρίτη συνεχή χρονιά,τα τέσσερα Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου, να μας δείξει διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους μπορεί ο καθένας να βρεθεί κοντά στη μουσική.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι μέσα από τις δράσεις του να καλύψει ανάγκες και ενδιαφέροντα των ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική και ασχολούνται με αυτή είτε επαγγελματικά, είτε ερασιτεχνικά, είτε ως απλοί ακροατές.

Το Μουσικότροπο μεταμορφώνει τη Λάρισα σε ένα Μέγαρο Μουσικής με μία ιδιαίτερη άποψη, της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι η προσφορά στον Πολιτισμό. Αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους με υπέροχα ακούσματα, με την παροχή εκπαίδευσης, με την ανταλλαγή σκέψεων και κουλτούρας. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μουσικά φεστιβάλ της χώρας, που περιλαμβάνει εργαστήρια, προσπελάσιμα για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί η μουσική ανήκει σε όλους!

Εμπνευστής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Μουσικότροπου, είναι ο πιανίστας Χρήστος Λενούτσος, καθηγητής πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Το φεστιβάλ αποτελείται από συναυλίες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και για σχολεία, για άτομα με αναπηρία καθώς και έκθεση φωτογραφίας.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το φετινό Μουσικότροπο ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου με μία από τις καλύτερες ορχήστρες της Ευρώπης, τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Ο διεθνής μαέστρος Βύρωνας Φιδετζής θα συνεργαστεί με τον δικό μας Λαρισαίο διεθνή Δημήτρη Καρακαντά-βιολί που θα είναι και ο σολίστ της βραδιάς σε αριστουργηματικά έργα της παγκόσμιας μουσικής φιλολογίας.

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου μία πρωτότυπη χορευτική παράσταση ‘lapses of light’ συνδυάζει τη μουσική, το χορό και το φως! Η συνεργασία της Κωνσταντίνας Ευθυμιάδου - χορός, του Κώστα Μακρυγιαννάκη - μουσική και του Αλέξανδρου Σεϊταρίδη - φωτιστικά εφέ, διηγείται μια σειρά από μικρές ιστορίες για το φως που στιγμιαία χάνουμε και μετά ξαναβρίσκουμε. Η παράσταση έχει φιλοξενηθεί σε πολλά φεστιβάλ καθώς και στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, ο αρχέγονος ήχος της λύρας, συναντά τη τζαζ και τη σύγχρονη μουσική. Νέες συνθέσεις για λύρα και “πιάνο - τρίο” εμπνέονται από τις ελληνικές μουσικές παραδόσεις. Οι μελωδίες του Σωκράτη Σινόπουλου σε συνδυασμό με τους αυτοσχεδιασμούς του κουαρτέτου “Σωκράτης Σινόπουλος Quartet”, δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και μνήμες.

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, περισσότερα από 100 παιδιά θα ανέβουν στη σκηνή, σε μία μεγαλειώδη συναυλία από την Ορχήστρα Νέων - Camerata Junior του Σύλλογου «Οι Φίλοι της Μουσικής - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών» και την Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιαστούν αριστουργήματα του κλασικού ρεπερτορίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Camerata Junior Νίκο Χαλιάσα. Σολίστ, δύο νέοι ταλαντούχοι δωδεκάχρονοι Λαρισαίοι πιανίστες, σπουδαστές του ΔΩΛ, ο Σταύρος Καριώτης και ο Έκτορας Καράτζιος-Παπαϊωάννου. Έκπληξη της βραδιάς, ο Νίκος Κυπουργός. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστούν κινηματογραφικά και χορωδιακά έργα του, μέρος των οποίων θα διευθύνει ο ίδιος. Η επιμέλεια και διδασκαλία της Παιδικής Χορωδίας είναι του Δημήτρη Καρβούνη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το πρώτο βιωματικό εργαστήρι, «Ρυθμός η κοινή μας γλώσσα», το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στο Μύλο του Παππά, μεταμορφώνει το Μουσικότροπο σε φεστιβάλ για Ακούοντες και Μη. Απευθύνεται σε άτομα με απώλεια ακοής. Θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν ειδικές ηχητικές εγκαταστάσεις με βίντεο, θα ενθαρρυνθεί η διάδραση των συμμετεχόντων με αυτές υπό τη καθοδήγηση εμψυχωτών/μουσικών. Στόχος είναι ένα ταξίδι στη συναισθησία της μουσικής. Τη σύλληψη της ιδέας έχει η Άννα Γαλοπούλου.

Το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Φεβρουαρίου, θα γίνει μία ουσιαστική βιωματική περιγραφή για τον τρόπο που μπορεί το μάθημα της μουσικής να είναι ευχάριστο και αποτελεσματικό. Στη διδασκαλία η Εριφύλη Δαμιανού, θα μας διδάξει το “Σχεδιάζοντας ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό μάθημα μουσικής” .

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί το εργαστήριο Ορθοσωμικής για Μουσικούς με τον Χρήστο Νούλη, ο οποίος εισήγαγε αυτήν την παιδαγωγική - καλλιτεχνική προσέγγιση στην Ελλάδα το 2003. Η Ορθοσωμική για Μουσικούς προκύπτει από την ανάγκη για βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης και την πρόληψη προβλημάτων που προκύπτουν από την έντονη και καθημερινή μελέτη και την αντιμετώπιση των πολλαπλών σωματικών προβλημάτων των μουσικών.

Τέλος, το Σάββατο και την Κυριακή 23 και 24 Φεβρουαρίου, ο Simone Mongelli θα μας μυήσει στη δημιουργία μουσικής με αποκλειστική χρήση του ανθρώπινου σώματος (Body Music). Με τη φωνή, τα παλαμάκια, τα πόδια που χτυπάνε στο έδαφος, τα χέρια που εκμεταλλεύονται διάφορα σημεία του σώματος για να παράγουν ήχο, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει μόνος του ένα εντυπωσιακό μουσικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας το σώμα του σαν κανονικό μουσικό όργανο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Στα προγράμματα για παιδιά, οι μικροί μας φίλοι που ηλικιακά ανήκουν στις τάξεις του δημοτικού, προσκαλούνται να έρθουν κοντά στη μουσική με μία νέα πρωτότυπη προσέγγιση. Το παιχνίδι και η περιέργεια κάνουν τη μουσική μια αξεπέραστη διασκέδαση.

Την Κυριακή το πρωί 24 Φεβρουαρίου στο Μύλο του Παππά, η Ιφιγένεια Κακριδώνη και ο Δημήτρης Κάσδαγλης ταξιδεύουν τα παιδιά στους δρόμους των comics και της μουσικής. Θα πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια όπου η τέχνη των comics συνδυάζεται με τη δύναμη του ζωντανού προφορικού λόγου μέσα από την αφήγηση. Επίσης, θα γίνουν και δύο απογευματινές παραστάσεις στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το Μουσικότροπο ανοίγει την πόρτα σε ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου μ’ ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σύνολα σύγχρονης μουσικής της χώρας μας, τους AR-Téfacts ensemble, για να δουν από μια διαφορετική οπτική την τέχνη σήμερα. Το πρόγραμμα προβλέπεται ότι θα παρακολουθήσουν 1000 μαθητές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά και για μαθητές σχολείων είναι μια ευγενική χορηγία της ΔΕΥΑΛ και είναι δωρεάν.

Για όλα τα εργαστήρια, παιδικά προγράμματα και προγράμματα για τα σχολεία, απαιτείται αίτηση συμμετοχής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ www.mousikotropo.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Blues with a feeling» από τον Βασίλη Αγοραστό.

Η έκθεση «Blues with a feeling» είναι μέρος μιας ευρύτερης φωτογραφικής εργασίας της δεκαετίας του ’90, με καλλιτέχνες της Blues και Jazz σκηνής που είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα την εποχή εκείνη.

Παρελαύνουν από τα κάδρα του φωτογράφου Βασίλη Αγοραστού, καλλιτέχνες – θρύλοι, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή. Οι B.B. King, Koko Taylor, Albert King, Junior Wells, Screamin Jay Hawkins είναι μερικοί απ’ αυτούς.

Η έκθεση φωτογραφίας θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ στον αίθριο χώρο του Δημοτικού Ωδείου.