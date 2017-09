Αθλητικές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα, κεντρική πλατεία, με αφορμή την Ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

10.00 π.μ. Έναρξη Be Active

Χαιρετισμοί

-εκπρόσωπος της Γ.Γ.Α.

-εκπρόσωπος του Δήμου Λαρισαίων

10.30 π.μ.-13.00 μ.μ.

Χειροσφαίριση με συμμετοχή του συλλόγου Larissa Hanball Club

Kick Boxing με συμμετοχή του Γυμναστικού Συλλόγου ¨Πολεμιστές¨)

Κυριακή 1 Οκτωβρίου

10.30 π.μ. Τένις με συμμετοχή των Σχολών εκμάθησης Τένις του Δήμου Λαρισαίων, Λαρισαϊκός Όμιλος Αντισφαίρισης και Αθλητικός Σύλλογος Αντισφαίρισης Λάρισας)

Στις εκδηλώσεις του διημέρου θα γίνονται επιδείξεις από αθλητές των παραπάνω αθλημάτων και παράλληλη συμμετοχή κοινού όλων των ηλικιών.

Το πρόγραμμα Be Active στοχεύει στην ενεργοποίηση και συμμετοχή σε καθημερινή βάση στην άθληση του συνόλου των πολιτών.

Το Be Active αποτελεί μια συνέχεια της πολιτικής στον αθλητισμό για την Δια βίου άθληση των πολιτών.

Θα υπάρχει εθελοντική υγειονομική κάλυψη από την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας.