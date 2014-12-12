Ποιοι εκλέγονται στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Λάρισα | 03 Μαρ 2017, 11:24
Στη νέα 19μελή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ν. Λάρισας, εκλέχτηκαν οι παρακάτω:
ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – 17 έδρες
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ
2. ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΒΑΛΩΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
6. ΚΑΛΙΑΜΠΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
7. ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΚΑΡΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΡΙΣ
10. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
11. ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΣΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. TΣΕΡΒΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15. ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
16. ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΣΚΕ – 1 έδρα
1. ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – 1 έδρα
1.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Για Εξελεγκτική Επιτροπή
ΤΑΞΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - 3 έδρες
1. ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΑΜΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΣΕΡΔΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ