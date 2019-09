Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά το φεστιβάλ Μύλος Παραστατικών Τεχνών, υπό τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ) και με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομάδων θεάτρου, μουσικού θεάτρου, χορού, κουκλοθεάτρου και καλλιτεχνών της πόλης της Λάρισας, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φετινό φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στους χώρους του βιομηχανικού μνημείου Μύλος του Παππά, του κτιρίου που τα τελευταία χρόνια στεγάζει σημαντικό μέρος της καλλιτεχνικής παραγωγής και εκπαίδευσης της πόλης.

Ομάδες που δημιουργούν στους χώρους του Μύλου (Ομάδα χορού In Actu, Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, ΣΜουΘ), θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό της Λάρισας, πλαισιωμένες και από άλλες ομάδες και καλλιτέχνες της πόλης (ΕΤουΚου, The opposite-Γ. Χατζηαντωνίου, Β. Παπαγγελή, Σκηνοβάτης), αλλά και προσκεκλημένους αξιόλογους καλλιτέχνες και ομάδες από την Αθήνα (Εταιρεία Θεάτρου Χώρος, Exis Dance Company, The Prodigy Theatre Co) και το Βερολίνο (Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου).

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, που θα λήξει επίσημα ο 6ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών, θα παρουσιαστούν δέκα παραστάσεις (οι δύο διπλές), δύο φωτογραφικές εγκαταστάσεις-performances, έκθεση κόμικς, και θα υλοποιηθούν τέσσερις εκπαιδευτικές δράσεις (θέατρο, σύγχρονος χορός, εναέρια κίνηση και κατασκευή κούκλας) ανοιχτές στους μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής.

Το φετινό φεστιβάλ θα αφιερώσει τρεις από τις μέρες του (22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου) στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες, με μία διπλή παράσταση προσβάσιμη από άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και μία παράσταση συμπεριληπτικού χορού, στις οποίες συμμετέχουν καλλιτέχνες με αναπηρία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 6ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών:

Κάθε μέρα 20/9-29/9

18.00-21.00 Έκθεση Κόμικς, Καμπίσιοι Δημιουργοί.

Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου, ισόγειο - κεντρικό κτήριο



Παρασκευή 20/9

21.00 Θέατρο, Έρως Ήρως

The Prodigy Theatre Co. - Θέατρο του Μύλου

Σάββατο 21/9

21.00 Θέατρο, Ο Μικρός Πρίγκιπας

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Σκηνοβάτης - Θέατρο του Μύλου



Κυριακή 22/9

21.00 Χορός, Απόηχος

Exis Dance Company - Θέατρο του Μύλου



Δευτέρα 23/9

21.00 Θέατρο, Απλόχερα

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.ΜουΘ), 2ος όροφος, κεντρικό κτήριο

22.00. Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2

Γιάννης Χατζηαντωνίου- The opposite, Αμφιθέατρο - 2ος όροφος



Τρίτη 24/9

21.00 Θέατρο, Απλόχερα

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ) -2ος όροφος, κεντρικό κτήριο

22.00 Φωτογραφική εγκατάσταση, Ένα2

Γιάννης Χατζηαντωνίου- The opposite-Αμφιθέατρο, 2ος όροφος

Τετάρτη 25/9

21.00 Εναέρια κίνηση/Vertical dance, Από μέσα έξω

Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ),Προαύλιο +2ο όροφος

21.30 Φωτογραφική performance, Bulb you

Βίκυ Παπαγγελή-Αμφιθέατρο, 2ος όροφος

Πέμπτη 26/9

18.00-20.00 Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού και αυτοσχεδιασμού με την Αγγελική Γούβη - 2ος όροφος, κεντρικό κτήριο

21.00 Χορός, Όψεις

Ομάδα χορού IN ACTU, στο Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων

21.30 Φωτογραφική performance, Bulb you

Βίκυ Παπαγγελή - Αμφιθέατρο, 2ος όροφος

Παρασκευή 27/9

18.00-20.00 Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού και αυτοσχεδιασμού με την Αγγελική Γούβη-2ος όροφος, κεντρικό κτήριο

18.00-21.00 Πλάσσω - Ανοιχτό εργαστήρι κούκλας για παιδιά

Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Μουσείο Κούκλας

21.00 Θέατρο, Περιμένοντας τον Γκοντό

Εταιρία Θεάτρου Χώρος - Θέατρο του Μύλου

Σάββατο 28/9

10.00-12.00 Σεμινάριο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού με την Αγγελική Γούβη - 2ος όροφος κεντρικό κτήριο

12.00-15.00 Σεμινάριο Θεάτρου-Υποκριτικής με τη Δήμητρα Κούζα- 2ος όροφος κεντρικό κτήριο

18.00-21.00 Πλάσσω - Ανοιχτό εργαστήρι κούκλας για παιδιά

Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Μουσείο Κούκλας

21.00 Θέατρο, Περιμένοντας τον Γκοντό

Εταιρία Θεάτρου Χώρος - Θέατρο του Μύλου



Κυριακή 29/9

11.00-13.00 Εργαστήριο ακροβατικών και εναέριας κίνησης για οικογένειες, 2ος όροφος κεντρικό κτήριο

18.00-21.00 Πλάσσω - Ανοιχτό εργαστήρι κούκλας για παιδιά

Κουκλοθίασος Τιριτόμπα - Μουσείο Κούκλας

21.00 Χορός, Safety Performance

Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου - Σκηνή Μπαλέτου