Έσπασαν το μεσημέρι της Παρασκευής 15/05 τα ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο σε αρκετούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σπάρτη στις 15:45 και ήταν ίση με 40.7 C, ακολούθησε η Κωπαΐδα με 40.6 C, ενώ πολύ κοντά στους 40 βαθμούς έφτασαν και η Λειβαδιά και τα Φαλάσαρνα Χανίων με 39.9 και 39.8 C αντίστοιχα.

Στη Λάρισα ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 39.4 βαθμούς Κελσίου.