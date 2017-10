Η Φωτογραφική ομάδα fplus σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων, παρουσιάζει στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ "Μύλος Παραστατικών Τεχνών" την performance με τίτλο "Dancing with my shadow" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 21.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 2ο όροφο του Μύλου.

Η performance "Dancing with my shadow" αποτελεί έναν διάλογο μεταξύ χορού και φωτογραφίας σε μία παράσταση που θα συνδυάζει στοιχεία και των δύο τεχνών. Πρόκειται στην ουσία για την συνέχεια της περφόμανς με τίτλο "Flash dance" που θα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ «Μύλος Παραστατικών Τεχνών».

Πάνω σε ένα πανί θα προβάλλονται με προβολέα φωτογραφίες με την σιλουέτα της χορεύτριας από την περσινή παράσταση και παράλληλα η ίδια θα χορεύει μπροστά από το φως του προβολέα.

Ο 4ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών, το πρότυπο φεστιβάλ για τις σύγχρονες παραστατικές και οπτικοακουστικές τέχνες, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, σε συνδιοργάνωση και καλλιτεχνικό συντονισμό του Σ.Μου.Θ., θα πραγματοποιηθεί στο Μύλο του Παππά από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου 2017.

Κατά τη διάρκειά του, θα προβληθεί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των ομάδων που δημιουργούν εντός του Μύλου του Παππά, αλλά και της πόλης, και επιπλέον θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες εκφραστικές τάσεις με μετακλήσεις αξιόλογων καλλιτεχνών και ομάδων από όλη την Ελλάδα.

Για εννιά μέρες, οι Λαρισαίοι, μικροί και μεγάλοι, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραστάσεις θεάτρου, μουσικού θεάτρου, χοροθεάτρου, χορού, κουκλοθεάτρου, συναυλίες, περφόρμανς, εκθέσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Να σημειωθεί ότι η είσοδος στις παραστάσεις, όπως και η συμμετοχή στα εργαστήρια, είναι δωρεάν.

Συντελεστές:

Χορογραφία: Μαρία Καπρίνη

Επιμέλεια ήχου: Ελένη Κανάκη

Επιμέλεια βίντεο: Κώστας Κρουστάλλης

Φωτογραφίες: Φωτογραφική ομάδα fplus

Ιδέα – σκηνοθεσία: Ανδρέας Κατσάκος

σε συνεργασία με το Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Σ.Μου.Θ.)