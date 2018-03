Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, μια παρουσίαση αφιερωμένη στον Αμερικανό φωτογράφο Joel Meyerowitz (1938-).

Την παρουσίαση επιμελείται η Μαριάννα Μπολτσή

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα προσέλευσης 19.00-19.15

Ώρα έναρξης 19.15

Γεννημένος στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το 1938, ο Joel Meyerowitz σπούδασε ζωγραφική και ανατομικό σχέδιο στο Πανεπιστήμιο του Ohio State και εργάστηκε αρχικά ως γραφίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής σε μια μικρή διαφημιστική εταιρεία. Ξεκίνησε να φωτογραφίζει το 1962 υπό την επίδραση του Robert Frank, κυρίως συμβάντα στους δρόμους της πόλης, με μια μικρή κάμερα των 35mm.

Το 1976 στράφηκε στην έγχρωμη φωτογραφία μεγάλου μεγέθους, εστιάζοντας σε τοπία και μέρη, όπως το Cape Cod. Tο 1998 σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία με τίτλο POP, καταγράφοντας με ημερολογιακό τρόπο το οδοιπορικό δύο εβδομάδων που πραγματοποίησε μαζί με το γιο του, Sasha, και τον πατέρα του, Hy.

Το 2001, λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, ο Meyerowitz ξεκίνησε να δημιουργεί ένα αρχείο με φωτογραφίες από το Σημείο Μηδέν. Με αυτή τη σειρά εκπροσώπησε τις ΗΠΑ στην 8η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, το 2002.

Έχει εκθέσει τη δουλειά του σε περισσότερες από 350 εκθέσεις σε μουσεία και γκαλερί ανά τον κόσμο. Ατομικές του εκθέσεις φιλοξενήθηκαν σε αρκετά μουσεία, μεταξύ άλλων στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο.

Ο Meyerowitz έχει επίσης λάβει δύο φορές την υποτροφία του Guggenheim, τα βραβεία του ΝΕΑ και του ΝΕΗ, καθώς και το Deutscher Fotobuchpreis. Έχει εκδώσει 15 φωτογραφικά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων τα Cape Light (1978), Aftermath: The World Trade Center Archive (2006), Bystander: The History of Street Photography (1994), και Tuscany: Inside the Light (2003).

Το 2009 κυκλοφόρησε από τη Phaidon μια αναδρομική έκδοση που κάλυψε το σύνολο του έργου του.