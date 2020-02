Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, μια παρουσίαση αφιερωμένη στον Αμερικανό φωτογράφο του Magnum Photos, Alec Soth (γεν.1969 ).

Την παρουσίαση επιμελείται ο Βασίλης Νεμπεγλεριώτης.

Είσοδος Ελεύθερη

Ο Alec Soth γεννημένος στη Μινεσότα το 1961, ακολουθεί τη παράδοση της φωτογραφίας δρόμου των Robert Frank, Walker Evans και William Eggleston.

Χρησιμοποιώντας μια μεγάλου φόρμά μηχανή 8x10 αποτυπώνει εκκεντρικές και φιλόξενες εικόνες των προαστίων και αγροτικών κοινοτήτων των μεσοδυτικών και νοτίων πολιτειών της Αμερικής.

Αρχικά κέρδισε την αναγνώριση με το φωτογραφικό του λεύκωμα ''Sleeping by the Mississippi'' (2004), για το οποίο θα δουλέψει επί πέντε χρόνια κατά μήκος του ποταμού Μισισιπί.

Άλλα θέματα περιλαμβάνουν τη ζωή γύρω απο τους καταρράκτες του Νιαγάρα (2006), την εξάντληση των Η.Π.Α υπό του George Bush ''The last days of W.'' (2008) και τη σύγκριση μεταξύ Παρισιού και Μινεσότας ''Fashion Magazine'' (2007).

Μέσα απο αυτές και άλλες δουλειές ο Alec Soth αναδεικνύεται ως ένας κορυφαίος Αμερικανός φωτογράφος. Είναι μέλος του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum και έργα του εκτίθενται σε γκαλερί και μουσεία σε Αμερική και Ευρώπη.