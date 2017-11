Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 καιώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, μια παρουσίαση αφιερωμένη στον περίφημο Ρώσο καλλιτέχνη Alexey Titarenko (γεν. 1962)

Την παρουσίαση επιμελείται ο Γιώργος Πουτόκας

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα έναρξης 19.00

Ο Alexey Titarenko γεννήθηκε στο νησί Vassilievsky στο Λένινγκραντ (σήμερα Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία) το 1962. Άρχισε να φωτογραφίζει το 1971, στην ηλικία των εννέα και αποφοίτησε από το Public University of Society-related Professions του Λένινγκραντ το 1978 με πτυχίο στο Φωτορεπορτάζ. Την ίδια χρονιά, ο Titarenko έγινε μέλος της ανεξάρτητης φωτογραφικής λέσχης Zerkalo (The Mirror) και πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση. Το 1983, έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κινηματογραφική και φωτογραφική τέχνη από το Ινστιτούτο Πολιτισμού του Λένινγκραντ. Μετά από την 18μηνη υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στον Σοβιετικό Στρατό ως στρατιώτης πεζικού άρχισε να εργάζεται πάνω σε μία σειρά με κολάζ, φωτομοντάζ, και εικόνες που έκανε τυπώνοντας πολλά αρνητικά μαζί με την τεχνική σάντουιτς, και είχε τον τίτλο «Nomenklatura of signs», η οποία ήταν ένα σχόλιο για το κομμουνιστικό καθεστώς ως ένα καταπιεστικό σύστημα που μετέτρεπε τους πολίτες σε απλά σύμβολα.

Το 1989, έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στη Δυτική Ευρώπη, στο Παρίσι. Επίσης το 1989, η σειρά «Nomenklatura of signs» συμπεριλήφθηκε στην Photostroyka, μια μεγάλη έκθεση της Νέας Σοβιετικής φωτογραφίας που περιόδευσε στις ΗΠΑ.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 παρήγαγε αρκετές σειρές φωτογραφιών για την κατάσταση του ρωσικού λαού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και για τα βάσανα που υπέστησαν στη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Για να απεικονίσει τις σχέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, δημιούργησε δυνατές μεταφορές χρησιμοποιώντας μεγάλους χρόνους έκθεσης όπως και από πρόθεση κούνημα της μηχανής στη φωτογραφία δρόμου. Η πιο γνωστή σειρά αυτής της περιόδου είναι «η πόλη των σκιών». Σε μερικές εικόνες τα αστικά τοπία αναπαριστούν τα Σκαλοπάτια της Οδησσού (γνωστά και ως σκαλοπάτια Potemkin) από τη ταινία του Sergei Eisenstein.

Η δουλειά του Titarenko από τη δεκαετία του 1990 στη Αγία Πετρούπολη κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση. Το 2002 το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας στο Arles της Γαλλίας παρουσίασε αυτό το έργο στο Μουσείο Reattu στην έκθεση "Les quatres mouvements de Saint Petersburg" με επιμελητή τον Gabriel Bauret. Το 2005, το γαλλο-γερμανικό τηλεοπτικό κανάλι Arte παρουσίασε ένα 30λεπτο ντοκιμαντέρ για τον Titarenko με τον τίτλο Alexey Titarenko: Art et la Maniere.

Οι εκτυπώσεις του Titarenko γίνονται με εξαιρετική επιμέλεια στο σκοτεινό δωμάτιο. Η λεύκανση και η τονισμός προσθέτουν βάθος στην πλούσια σε αποχρώσεις παλέτα του γκρι, καθιστώντας κάθε εκτύπωση μια μοναδική ερμηνεία της εμπειρίας του. Αυτή η ιδιαίτερη ομορφιά τονίστηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της έκθεσης του με μία σειρά φωτογραφιών από την Αβάνα στο Μουσείο Getty (Λος Άντζελες, Μάιος-Οκτώβριος 2011).

Τα έργα του βρίσκονται στις συλλογές μεγάλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών μουσείων, όπως το Κρατικό Ρωσικό Μουσείο (Αγία Πετρούπολη), το Μουσείο Getty (Λος Άντζελες), το Μουσείο Καλών Τεχνών της Φιλαδέλφειας, το George Eastman House (Rochester, Νέα Υόρκη), και το Μουσείο Καλών Τεχνών (Βοστώνη).