Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, μια παρουσίαση αφιερωμένη σε έναν από τους σημαντικότερους φωτογράφους μόδας και πορτραίτου του 20ου αιώνα, τον Αμερικανό φωτογράφο, Richard Avedon (1923–2004).

Την παρουσίαση επιμελείται ο Ανδρέας Κατσάκος

Είσοδος Ελεύθερη

Ώρα προσέλευσης 19.00-19.15

Ώρα έναρξης 19.15

Ο Richard Avedon (1923–2004) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε την καριέρα του ως επαγγελματίας φωτογράφος το 1942 στο Τμήμα Φωτογραφίας του Εμπορικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε το Design Laboratory στο New School.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως φωτογράφος στο Harper's Bazaar το 1945, για να συνεχίσει τελικά στο ανταγωνιστικό περιοδικό Vogue, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1988.

Το 1992 έγινε ο πρώτος επικεφαλής φωτογράφος στο The New Yorker ως εσωτερικός συνεργάτης του περιοδικού.

Τιμήθηκε με το βραβείο Master of Photography από το International Center of Photography και το έργο του περιλαμβάνεται σε σημαντικές συλλογές όπως του MoMA, του Smithsonian και του Metropolitan Museum of Art, μεταξύ αμέτρητων άλλων μουσείων και ιδρυμάτων ανά τον κόσμο.

Είναι ο μοναδικός φωτογράφος για τον οποίον το Metropolitan Museum of Art διοργάνωσε δύο μεγάλες εκθέσεις, το 1978 και το 2002.

Το 2007 μία αναδρομική έκθεση που διοργάνωσε το Louisiana Museum of Modern Art στη ∆ανία περιόδευσε στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Άμστερνταμ και στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Richard Avedon ίδρυσε το Richard Avedon Foundation στη Νέα Υόρκη. Το ίδρυμα φιλοξενεί τις φωτογραφίες του, τα αρνητικά, τις δημοσιεύσεις, τα έγγραφα και όλο του το αρχειακό υλικό.