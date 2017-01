Οι χορευτές Luciano Nuzzolese και Γιάννης Πολύζος θα παρουσιάσουν σε πρεμιέρα την καινούρια τους παραγωγή "A Tavola!", στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ OPEN NIGHTS-(σ)Τροφή, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Λάρισας και η ομάδα χορού OFF ART, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 21:15 στο ΟΥΗΛ.

Η παράσταση "A Tavola!", έχει αναφορά στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση των ανθρώπων. Κρυμμένοι στο Εγώ τους συγκρούονται, αγωνίζονται, βιώνουν την εξαθλίωση. Στο τέλος συνειδητοποιούν τη δύναμη της δυαδικότητας και όχι της μονάδας.

Δημοτικό θέατρο ΟΥΗΛ

Έναρξη 21:15

είσοδος 5 ευρώ

Workshop

Από τις 24 έως και τις 28 Ιανουαρίου, κάθε πρωί 11:00 -13:30, θα πραγματοποιηθεί ένα workshop στο θέατρο ΟΥΗΛ που απευθύνεται σε επαγγελματίες χορευτές ή ερασιτέχνες σε προχωρημένο τεχνικό επίπεδο, με στόχο μια performance στις 28 Ιανουαρίου ανάμεσα στα έργα της έκθεσης. Σύνολο ωρών: 12,5.

Η συμμετοχή είναι καλυμμένη από την παραγωγή του Φεστιβάλ OPEN NIGHTS.

Παράλληλα, από τις 24 έως και τις 27 Ιανουαρίου. κάθε βράδυ 19:30- 22:00, θα πραγματοποιείται ένα καθαρά τεχνικό workshop, στο Μύλο του Παππά (κεντρικό κτήριο-3ος όροφος) ανοικτό σε όλους. Το μάθημα θα περιλαμβάνει τεχνικό μέρος, αυτοσχεδιασμό και μικρό συνδυασμό

Σύνολο ωρών: 10, συμμετοχή 35 ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλέφωνο 6932 853971, και στο offartdance@gmail.com

Γιάννης Πολύζος: Χορευτής- Χορογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε θέατρο και χορό. Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπως και σε πολλές ομάδες χορού. Τα τελευταία πέντε χρόνια ασχολείται ιδιαίτερα με το χοροθέατρο, όπου έχει διδαχθεί πλάι στους Δάφνι Κόκκινο, Reiner Behr, Malu Airaudo, Stephan Brinkmann, χορευτές της μεγάλης χορογράφου Pina Bausch. Επίσης, έχει διδαχθεί σύγχρονο χορό στην Ελλάδα και το εξωτερικό από αξιόλογους δασκάλους όπως Αγγελική Στελλάτου, Νίκο Καλογεράκη, Μπέτυ Δραμισιώτη, Marc Boivin, Daniel Villeneuve, Isabelle Monn, Nikky O Harra, Johannes Wieland, Giorgia Maddamma etc. Δημιούργησε το Χοροθέατρο επ7α όπου χορογράφησε τα έργα "Η Απλή Μέθοδος των Τριών" 2010 και "Delux" 2012. Το 2015 χορογράφησε και χόρεψε το σόλο "Όχι Ακόμα" σε Αθήνα και Λάρισα. Τον τελευταίο χρόνο ζει στην Ιταλία όπου χόρεψε στο Ritual Quintet 01 της ομάδας Compagnia Menhir. Χορογραφεί για την ίδια ομάδα το ντουέτο A TAVOLA που θα κάνει πρεμιέρα στο 2o Φεστιβάλ OPEN NIGHTS -(σ)Τροφή.

Luciano Nuzzolese: Γεννήθηκε στο Bariτο το 1993. Σπούδασε χορό στη Γαλλία στην Ecole Superieure de Danse στις Κάννες. Αποφοίτησε ως χορευτής σύγχρονου χορού. Το 2014 συνεργάστηκε με τον Christopher Garcia. Αργότερα μπήκε στην ομάδα Cannes Jeane Ballet όπου χόρεψε έργα των Jean Chistophe Maillot, Jirri Kyllian, Claude Brumachon, Marco Cantalupo. To 2016 εντάχθηκε στην ομάδα του Olivier Dubois και χόρεψε στο Auguriό που έκανε παγκόσμια περιοδεία. Από το 2016 συνεργάζεται με την ομάδα Compagnia Menhir.