Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Open Nights που διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά η ομάδα χοροθεάτρου OFF ART και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, στο Γενί Τζαμί.

Το Φεστιβάλ Open Nights έχει ως βάση μια ομαδική εικαστική έκθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται παραστάσεις μουσικής, θεάτρου και χορού, και πραγματοποιούνται διαλέξεις, προβολές, εργαστήρια, βασισμένα όλα στο κοινό θέμα, τη ΣΚΙΑ, και θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου.

Στην έκθεση παίρνουν μέρος οι εικαστικοί:

Fab Jonkers, Zeger Reyers, Simone Waterman, Βαγγέλης Βλαχοδήμος, Έλλη Κυριαζή, Ρούλα Αντωνοπούλου - Γιώργος Κουκουράκης, Λία Σταμοπούλου, Άρτεμις Διαμαντή (μουσική έργου: Θεόδωρος Καρκατσέλας), Μαρίνα Γούλα, Εύα Αθανασιάδου, Σοφία Τερζίδου, Νόρα Θεοδοσιάδου & ο φωτογράφος : Άγγελος Χριστοφιλόπουλος

Επιμέλεια εξωτερικού φωτισμού: Εύα Νταραρά- Δ.Ι.Τσουμάνης.

Η εικαστική έκθεση είναι ανοικτή στο κοινό, καθημερινά 18:00- 22:00, με είσοδο ελεύθερη.

Οι εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου 10 & 11 Μαρτίου:

Σάββατο 10 Μαρτίου στις 21:30

“the nest-one route to freedom/ Performing the shadow"

Παράσταση εικαστικού χορού (Θεσσαλονίκη)

Χορογραφία : Δέσποινα Καπουλίτσα

Σκηνικά-κοστούμια: Ελίζα Μοσχοπούλου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Σάκης Αμπατζίδης

Σχεδιασμός φώτων: Βαγγέλης Ξώνογλου

Βοηθός χορογράφου: Σόνια Ντόβα

Χορεύουν: Δέσποινα Καπουλίτσα, Ευανθία Σωφρονίδου

Κυριακή 11 Μαρτίου στις 21:30

"6 σπόροι ροδιού" & "Υπερωκεάνιο" με την Ευγενία Σταυροπούλου (Βιέννη)

Θέατρο με σκιές και αφήγηση (για ενήλικες)

Κατασκευές/ Συμβουλές: Στάθης Μαρκόπουλος

Παρουσίαση σεμιναρίου «θέατρο σκιών: από τη σκιά στο φως»

με τον Στάθη Μαρκόπουλο (κουκλοθέατρο Αγιούσαγια)