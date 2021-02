Ο Δήμος Λαρισαίων, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου "easyRights - Enabling immigrants to easily know and exercise their rights", διοργάνωσε με επιτυχία το online event / Hackathon με τίτλο "Λάρισα - Μια πόλη για όλους" από τις 21 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2020.

Κατά την διάρκειά του, οι διαγωνιζόμενες ομάδες είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν άκρως αξιόλογες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων και ειδικά να βελτιώσουν όσες εξ αυτών απευθύνονται και στους μετανάστες.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος των μεντόρων, οι οποίοι συμβούλευσαν και καθοδήγησαν τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του τριημέρου, ώστε να συνδυάσουν την προτεινόμενη λύση τους με τα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτύξει οι εταίροι του έργου.

Ως μέντορες συμμετείχαν οι κ. Πάνος Φιτσιλής – Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Λεωνίδας Ανθόπουλος – Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Αθανάσιος Κονταργύρης – Συνεργάτης του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και οι κ. Αλεξάνδρα Χειμώνα και Άννα Κορωνιώτη από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζονταν από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων κ. Γεώργιο Σούλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λαρισαίων κ. Γεώργιο Οικονομίδη και τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Γεώργιο Σταμούλη, καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ.

Αφού παρακολούθησε τις παρουσιάσεις των δύο ομάδων, η επιτροπή μελέτησε και αξιολόγησε τις προτεινόμενες λύσεις, επέλεξε την προκρινόμενη λύση που είναι πιο συναφής με τους στόχους του έργου και ενσωματώνει υφιστάμενα εργαλεία.