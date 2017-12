Ανακοινώθηκε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων. Οι εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου με το άναμμα των φώτων στην κεντρική πλατεία και τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το «Πάρκο των Ευχών» θα ανοίξει τις πύλες του στις 8 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικά:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔΕΥΤΕΡΑ 4.12.2017

20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

«Άναμμα Φώτων»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ & ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΥΡΑ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



ΣΑΒΒΑΤΟ 9.12.2017

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«So this is Xmas» ΧΟΡΩΔΙΑ INDONNATION ΔΩΛ



ΚΥΡΙΑΚΗ 10.12.2017

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«So this is Xmas» ΧΟΡΩΔΙΑ INDONNATION ΔΩΛ



ΔΕΥΤΕΡΑ 11.12.2017

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικη συναυλία» ΤΑΞΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ Β.ΠΟΖΙΔΟΥ ΔΩΛ



ΤΡΙΤΗ 12.12.2017

19:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικη συναυλία» ΤΑΞΗ ΜΟΝΩΔΙΑΣ Μ.ΡΟΥΚΑ ΔΩΛ



ΤΕΤΑΡΤΗ 13.12.2017

20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

«Μουσικές στο Δρόμο» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



ΣΑΒΒΑΤΟ 16.12.2017

11:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

«Χριστουγεννιάτικη γιορτή» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ



ΚΥΡΙΑΚΗ 17.12.2017

20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικη συναυλία» ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΔΕΥΤΕΡΑ 18.12.2017

20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΑΜΗ



ΤΡΙΤΗ 19.12.2017

18:30 Α’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ & ΚΟΥΜΑ – ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

«Μουσικές στο Δρόμο: …ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ

20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ

«Μουσικές στο Δρόμο» DINO + DAPHNE and FRIENDS

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Xmas συναυλία» ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ ΔΩΛ



ΤΕΤΑΡΤΗ 20.12.2017

12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

«Μουσικές στο Δρόμο» ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

18:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Μαθητική συναυλία» ΤΑΞΕΙΣ ΔΩΛ

19:00 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

«…ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ

20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ

«Μουσικές στο Δρόμο» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



ΠΕΜΠΤΗ 21.12.2017

19:00 ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

«…ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.12.2017

18:30 Α’ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ & ΚΟΥΜΑ – ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

«Μουσικές στο Δρόμο: …ηχώντας Χριστούγεννα» ΤΑΞΕΙΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΔΩΛ



ΣΑΒΒΑΤΟ 23.12.2017

12:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

«10 Λεπτά ΝΟΕΛ» ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Χριστουγεννιάτικη συναυλία» ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΛ



ΤΕΤΑΡΤΗ 27.12.2017

20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

«Μουσικές στο Δρόμο» ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



ΠΕΜΠΤΗ 28.12.2017

20:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

«Μουσικές στο Δρόμο» DINO + DAPHNE and FRIENDS

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Reunion» ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΛ



ΠΕΜΠΤΗ 29.12.2017

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Reunion» ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΩΛ



ΚΥΡΙΑΚΗ 31.12.2017

12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΟΥ

«Αναβίωση του παλιού εθίμου της παραμονής πρωτοχρονιάς» ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, INDEPENDΑNCE, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ

23:00 ΦΡΟΥΡΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

«Πάει ο παλιός ο χρόνος» ΣΥΝΑΥΛΙΑ KOZA MOSTRA



ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.12.2017

17:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Fire Dance» CIRQUE MUSICAL

17:30 VINTAGE CHRISTMAS

«Βάφομαι και παίζω» ART GATE

17:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Άνθρωποι και ζώα συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη» ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ANIMAL

18:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ STRING DEMONS

19:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ταξίδεψέ με!» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΠΑ

20:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«The best of Danc.er - special xmas dans.show» ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ DANC.ER



ΣΑΒΒΑΤΟ 9.12.2017

11:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Βάφομαι και παίζω» ART GATE

11:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Άνθρωποι και ζώα συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη» ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ANIMAL

11:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ταξίδεψέ με!» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ & ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ROCK, ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΩΛ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Άνθρωποι και ζώα συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη» ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ANIMAL

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

18:30 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΩΛ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΥΡΩΝΑ ΣΤΡΑΤΗ & ΜΑΛΟΥ



ΚΥΡΙΑΚΗ 10.12.2017

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

12:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Χριστούγεννα με τους XANA ZOO»

12:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χάρτινα γλυκίσματα» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



ΔΕΥΤΕΡΑ 11.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Σχολή ξωτικών» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Εικαστικό εργαστήριο» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια» ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ



ΤΡΙΤΗ 12.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Γράμματα στον Αϊ Βασίλη και άλλα παραμύθια» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χάρτινα γλυκίσματα» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

12.30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ποιος έκλεψε τον ήλιο» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια» ΘΕΨΥΠΑ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Μουσείο παιχνιδιών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 13.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Σχολή ξωτικών» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ο Αϊ Βασίλης και οι καμπανούλες» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΤΣΑΟΥΣΗ

18:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Βοηθοί του Αϊ Βασίλη» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια» ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΡΑΚΟΥ



ΠΕΜΠΤΗ 14.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα αστέρια δεν λάμπουν μόνο τη νύχτα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευάζουμε χριστουγεννιάτικο στεφάνι» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

12:15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

12:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ο φύλακας άγγελος» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ & ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

17:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Γράμματα στον Αϊ Βασίλη και άλλα παραμύθια» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

18:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Βοηθοί του Αϊ Βασίλη» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα αστέρια δεν λάμπουν μόνο τη νύχτα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα μολύβια» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

12:15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Ζωγραφίζοντας μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ

18:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια με μουσική» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

20:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Christmas zumba kids» ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



ΣΑΒΒΑΤΟ 16.12.2017

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

11:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

12:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

12:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΝΕΥΣΤΩΝ & ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΙΘΑΡΑΣ «SOLARPEGE» ΣΩΛ

13:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Christmas zumba kids» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Τμήματα μουσικής αρμονίου & κιθάρας» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Το ντόμινο των Χριστουγέννων» ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ

18:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Παράσταση δρόμου» CIRCO CACHIVACHE

20:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ VEGAS



ΚΥΡΙΑΚΗ 17.12.2017

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Εγώ και εσύ, όλα τα ξωτικά μαζί» ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

12:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Facepainting - ζωγραφική προσώπου» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Η γλυκιά μας… πόλη» ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

12:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Παράσταση δρόμου» CIRCO CACHIVACHE

13:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

13:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια» ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ «MUSICARTE» – ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Η γλυκιά μας … πόλη» ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Με τις Ευχές μας» Ε.Μ.Λ.ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ

20:45 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Afrolatin Christmas Party» INDEPENDANCE STUDIO LARISSA



ΔΕΥΤΕΡΑ 18.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Σχολή ξωτικών» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

12:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα ποιήματα και διηγήματα» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ

18:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Βοηθοί του Αϊ Βασίλη» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΤΡΙΤΗ 19.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Άνω – κάτω… πάνω - κάτω» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΟΚΑΝΑ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

11:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Ζωγραφίζοντας μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

11:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Γνωριμία με το παραδοσιακά όργανα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:30 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Βubble Show + Free Bubbling ZoOOooooOne» LA PETITE MARGUERITE

18:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Άνω – κάτω… πάνω - κάτω» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΟΚΑΝΑ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Μουσικοχορευτικό ταξίδι στα ηχοχρώματα της Ελλάδας» ΜΕΣ ΑΒΕΡΩΦ ΘΕΤΤΑΛΟΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 20.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Σχολή ξωτικών» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Facepainting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες δράσεις για σχολεία» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

12:30 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Κεντάμε το παραδοσιακό ψωμί των Χριστουγέννων» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

16:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ προς ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Ποδηλάτες Αϊ Βασίληδες» ΠΑΣ Πηνειός

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Facepainting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:30 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Βubble Show + Free Bubbling ZoOOooooOne» LA PETITE MARGUERITE

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

18:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Βοηθοί του Αϊ Βασίλη» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Μία Χριστουγεννιάτικη ιστορία: το musical» ART GATE



ΠΕΜΠΤΗ 21.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Άνω – κάτω… πάνω - κάτω» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΟΚΑΝΑ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

11:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Γνωριμία με το παραδοσιακά όργανα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Ζωγραφίζοντας μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Τρίγωνα κάλαντα» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

17:30 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Βubble Show + Free Bubbling ZoOOooooOne» LA PETITE MARGUERITE

18:00 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ προς ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Παρέλαση ξωτικών» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Παραμύθια με καλικάντζαρους» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Μία Χριστουγεννιάτικη ιστορία: το musical» ART GATE



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Παραμύθια με καλικάντζαρους» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα αγγελάκια» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

11:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια με μουσική» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

11:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Γνωριμία με το παραδοσιακά όργανα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ

12:15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα μαγικά χρωματιστά μολύβια» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ & ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευές» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Τρίγωνα κάλαντα» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

18:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Aerial flow yoga show» AERIAL FLOW YOGA LARISSA

20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χορευτικό show» BURN THE FLOOR



ΣΑΒΒΑΤΟ 23.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

11:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευάζουμε σελιδοδείκτη τάρανδο» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

11:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Η βασίλισσα του χιονιού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

11:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Ο Χιονής και η Χιονούλα στο δάσος με τα μαγικά έλατα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

11:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Ο Σεβαστιανός ο φοβερός & η νεράιδα των Χριστουγέννων» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΛΗΤΩ ΤΣΑΚΙΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Ο Χιονής και η Χιονούλα στο δάσος με τα μαγικά έλατα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

17:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Τμήματα μουσικής αρμονίου & κιθάρας» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Χριστούγεννα στη Λάρισα ΚΑΙ για Ενήλικες» ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ BAILDSA



ΚΥΡΙΑΚΗ 24.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Ο Χιονής και η Χιονούλα στο δάσος με τα μαγικά έλατα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

12:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Αγησίλαος» του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΣΛΑΜ

13:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Ο Χιονής και η Χιονούλα στο δάσος με τα μαγικά έλατα» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τραγουδώντας με την Βασίλισσα του Χιονιού» ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«All style battle» REAL DANCE



ΔΕΥΤΕΡΑ 25.12.2017

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

18:00 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Τσίρκο καλικατζάρων» ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ X-SALTIBAGOS

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα χρυσά μήλα του βασιλιά» & «Το κόκκινο ρουμπίνι» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ AND THE BAND



ΤΡΙΤΗ 26.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

12:00 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Τσίρκο καλικατζάρων» ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ X-SALTIBAGOS

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Make n’ Take» ΛΕΣΧΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

18:00 ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

«Τσίρκο καλικατζάρων» ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ X-SALTIBAGOS

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ



ΤΕΤΑΡΤΗ 27.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

12:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Η νεράιδα με τα παραμύθια» ART GATE

17:30 VINTAGE CHRISTMAS

«Βάφομαι και παίζω» ART GATE

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS



ΠΕΜΠΤΗ 28.12.2017

10:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Οι καλικάντζαροι κι ο μύλος τους» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΜΑΚΑΤΟΥ

10:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Κατασκευάζοντας το γούρι του 2018» ΘΕΨΥΠΑ

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

11:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Μουσείο παιχνιδιών» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

17:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΩΤΙΚΩΝ

«Άι Βασίλης 3D στολίδι» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Χριστουγεννιάτικες κάρτες» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

17:30 VINTAGE CHRISTMAS

«Βάφομαι και παίζω» ART GATE

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Σαν το παραμύθι της γιαγιάς» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΥΗ ΓΙΤΣΑ

20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Dance show» REAL DANCE



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα αστέρια δεν λάμπουν μόνο τη νύχτα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

12:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Η νεράιδα με τα παραμύθια» ART GATE

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Στο μαγικό κόσμο των πειραμάτων» ΚΑΛΙΚΑΤΖΟΥΡΑ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα 3 γουρουνάκια» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χορευτικό show» BURN THE FLOOR



ΣΑΒΒΑΤΟ 30.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

12:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Πως βγαίνουμε από το βυθό παρακαλώ;» HIPPO THEATRE GROUP

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Ο κύκνος και η πεντάμορφη» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΥΡΙΔΙΚΗ



ΚΥΡΙΑΚΗ 31.12.2017

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ



ΔΕΥΤΕΡΑ 01.01.2018

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ



ΤΡΙΤΗ 02.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Γούρια για το νέο έτος» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Πηνειός: Δάφνη και Απόλλωνας» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Καλώς ανταμωθήκαμε το χρόνο να δεχτούμε» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ, ΜΕΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ Ο ΦΑΡΟΣ



ΤΕΤΑΡΤΗ 03.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Το μαντήλι της νεράιδας» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Μέρα παράδοσης» ΠΑΙΔΙΚΑ & ΕΦΗΒΙΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΕ.Λ.Ε.



ΠΕΜΠΤΗ 04.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Αλήθειες του Λουκιανού» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

19:30 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΩΛ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Εικαστικό εργαστήριο» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

10:30 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Τα αστέρια δεν λάμπουν μόνο τη νύχτα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

17:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Γούρια για το νέο έτος» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

18:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Λαϊκά Παραμύθια» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ



ΣΑΒΒΑΤΟ 06.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Εικαστικό εργαστήριο» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

11:00 ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

«Οι καλικάντζαροι» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗ & ΑΓΝΗ ΛΟΥΚΑ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

19:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

«Χορευτικό show» ART OF DANCE



ΚΥΡΙΑΚΗ 07.01.2018

10:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:00 ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΟΥΤΟ

«Εικαστικό εργαστήριο» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

17:00 VINTAGE CHRISTMAS

«Face painting - ζωγραφική προσώπου» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ

20:00 ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ – ΛΗΞΗ ΠΑΡΚΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ THE SWINGIN’ CATS



*ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα



**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ ΣΙΝΕ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ: Καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάρκου θα προβάλλονται ταινίες κινούμενων σχεδίων μικρού μήκους από το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου Γαλλίας και τα Φεστιβάλ Anima Syros, Be There Corfu κτλ. σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας



**Ο ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ θα πραγματοποιήσει τις εξωτερικές δράσεις α) “Irtame na sas ferme tin astrina” Κουκλοθέατρο δρόμου με παραδοσιακά κάλαντα, κεράσματα και μποναμάδες από την Κάτω Ιταλία και β) ΞΩΤΙΚΟΥΤΙ - ΚΟΥΤΙ παιχνίδι δρόμου με μια κούκλα – ξωτικό



**FLASH MOB EVENTS: Η σχολή χορού INDEPENDANCE STUDIO LARISSA θα πραγματοποιήσει 3 flash mobs: 15/12 19:00, 17/12 19:00, 22/12 19:00