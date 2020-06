Τις προτάσεις των Λαρισαίων καλλιτεχνών που θα υλοποιήσει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της να στηρίξει το ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό που δοκιμάζεται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, παρουσίασε σήμερα ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας, στο Μύλο του Παππά.

Συνολικά κατατέθηκαν 54 προτάσεις, εκ των οποίων οι 47 θα ικανοποιηθούν και συνολικά 240 καλλιτέχνες θα επωφεληθούν.

Αναλυτικά ο αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής:

Πέρασε σχεδόν ένας μήνας από τότε που ανακοινώσαμε με τον δήμαρχο την πρόθεσή μας να στηρίξουμε εμπράκτως το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης, συναισθανόμενοι την απόγνωση στην οποία είχε περιέλθει, λόγω των μέτρων προστασίας για τον κορωνοιό που κρατούν ακόμη και σήμερα τους χώρους πολιτισμού κλειστούς.

Καλέσαμε, όπως γνωρίζετε, τους επαγγελματίες καλλιτέχνες της πόλης να καταθέσουν προτάσεις τις οποίες θα βοηθήσουμε να υλοποιηθούν ώστε και η δημιουργία να συνεχιστεί και να ανακουφιστούν οικονομικά οι δημιουργοί που είναι από τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία και η Λάρισα να συνεχίσει να είναι αυτό που μαζί προσπαθήσαμε από την αρχή της θητείας μας, πόλη του Πολιτισμού.

Προτάσεις προσαρμοσμένες στις επιταγές της περιόδου που διανύουμε: ολιγομελή σχήματα, μικρές παραγωγές, για να μαγνητοσκοπηθούν και να μεταδοθούν διαδικτυακά ή για να πραγματοποιηθούν σε χώρους που θα επιτρέπεται τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας.

Η ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα ήταν παραπάνω από ικανοποιητική, τόσο ποσοτικά (αριθμός προτάσεων), όσο και ποιοτικά (υψηλή αισθητική, καινοτομία, ποικιλία, γνώση, κοινωνική ευαισθησία κλπ). Επιπλέον, οι προτάσεις διακατέχονται από αξίες και μηνύματα.

Σε πολλές περιπτώσεις αναδεικνύεται η πόλη, η ιστορία της και η ομορφιά της και σε άλλες εκφράζονται προβληματισμοί και ερμηνείες για ό,τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο.

54 καλλιτέχνες-σχήματα-φορείς-ιδιώτες κατέθεσαν από μια έως και περισσότερες προτάσεις.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν 37 προτάσεις, ενώ μεταγενέστερα (κλειστοί χώροι-χαλάρωση μέτρων) θα υλοποιηθούν άλλες 10 προτάσεις.

Από τις υπόλοιπες 7 προτάσεις, 3 αφορούσαν πολύ ακριβές παραγωγές (budget καθεμιάς άνω των 30.000 ευρώ) που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από το Θεσσαλικό Θέατρο, 1 αφορούσε βίντεο αθλητικού περιεχομένου, 1 διαδικτυακό φεστιβάλ κινηματογράφου με παλιές ταινίες (λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος), και 2 με θέματα παρεμφερή με προτάσεις που είχαν ήδη εγκριθεί.

Από τις 36 προτάσεις θα επωφεληθούν πάνω από 240 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, που ζουν και εργάζονται στην πόλη μας.

Οι μαγνητοσκοπημένες παραγωγές θα ανέβουν στο κανάλι μας στο youtube, στο site του δήμου μας www.larissamazi.gr και στη σελίδα της Αντιδημαρχίας στο facebook.

Ελπίζω να χαρούμε όλοι το αποτέλεσμα. Νομίζω πως καταφέραμε να δώσουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ένα μικρό κίνητρο στους καλλιτέχνες μας να συνεχίσουν να δημιουργούν.

Κι εμείς, θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με γνώμονα την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την αλληλεγγύη και να στηρίζουμε τις τέχνες και τους καλλιτέχνες.

Συγκεκριμένα (Περιληπτικά και ενδεικτικά):

01. «Ο Μαέστρος Μελωδίας»

Ταινία μικρού μήκους της Κατερίνας Λιάπτσιου με τίτλο «Ο μαέστρος Μελωδίας» (γιγαντόκουκλα ύψους περίπου δύο μέτρων) του Δημοτικού Κουκλοθιάσου Τιριτόμπα. Ο μαέστρος βιώνει την απομόνωση της καραντίνας μέσα από την τέχνη του. Προσπαθεί να κρατηθεί ενεργός, συνθέτοντας βουβές μελωδίες, και παράλληλα, ακολουθώντας την πεζή πραγματικότητα, μαγειρεύει, βλέπει ειδήσεις, πλένει και απολυμαίνει, περπατά στους άδειους δρόμους. Μετά την άρση της απαγόρευσης, η ζωή του αρχίζει να παίρνει χρώμα και μουσική. Κυκλοφορεί στην πόλη συνθέτοντας μελωδίες με τους ήχους της (Αρχαίο θέατρο, ουρές τράπεζας, αστικό λεωφορείο, προαύλιο Μουσείου Κούκλας, βόλτες με ποδήλατο, περίπατος στο ποτάμι, κλπ). Η προβολή του βίντεο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, διάρκειας περίπου 15 λεπτών, το Σάββατο 13 Ιουνίου. (5 συντελεστές).

02. «Εκτός»

Σειρά σύντομων μουσικοθεατρικών δρώμενων σε πέντε κομβικά σημεία της πόλης (Αρχαίο θέατρο, Κεντρική πλατεία, γέφυρα Αλκαζάρ, λόφος Αγίου Αχιλλείου, Μύλος Παππά). Μια πόρτα φυσικού μεγέθους που στήνεται στην πόλη, συμβολίζει τον εγκλεισμό αλλά και την έξοδο. Οι περαστικοί αλληλεπιδρούν με τους καλλιτέχνες (18 επαγγελματίες μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, περφόρμερς κ.ά) και δημιουργούν τις δικές τους αυθόρμητες ιστορίες. Οι παραστάσεις έχουν κάθε φορά διαφορετικό θέμα και διαφορετικές προσεγγίσεις. Τα δρώμενα θα καταγραφούν σε βίντεο και θα προβληθούν τόσο σε δημόσιους χώρους όσο και διαδικτυακά. (ΣμουΘ)

03. «ΠαραΜένουμε Μουσικοί»

Σειρά βίντεο με live ηχογραφήσεις μουσικών σχημάτων της Λάρισας σε διάφορα σημεία/χώρους της πόλης. Σε κάθε βίντεο, διάρκειας περίπου 20 λεπτών, παρουσιάζεται ένα μουσικό σχήμα κάθε φορά, δημιουργώντας έτσι μία «μόνιμη online μουσική σκηνή» με στόχο τόσο την προβολή των τοπικών σχημάτων, όσο και την ψυχαγωγία των πολιτών με διαδικτυακό περιεχόμενο. Τα μουσικά σχήματα που θα παρουσιαστούν στην πρώτη φάση του project είναι: Sonata house band (4 άτομα), Ορχήστρα Γιάννης Λίταινας-Σακκάς-Νούτσου, Urban Grooves (5 άτομα), Drive in Lovers (3 άτομα), Θωμάς Αθανασέλος (1 άτομο)

04. «Μαθαίνουμε & χορεύουμε παραδοσιακό χορό, προσαρμοσμένοι στα μέτρα για τον κορωνοϊό»

Κατά τον μήνα Ιούνιο θα πραγματοποιηθεί η δράση στο προαύλιο του Μύλου του Παππά. Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού βίντεο παραδοσιακού χορού (αντικριστού) με 6 επαγγελματίες χοροδιδασκάλους, εναρμονισμένο με τα νέα μέτρα προφύλαξης που συστήνονται από τους ειδικούς, κατάλληλα προετοιμασμένο για όλες τις ηλικίες. (ΚΕΛΕ)

05. «Καληνύχτα κύριε Καραγάτση»

Τέλος Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η μουσικοθεατρική παράσταση στην Αβερώφειο Γεωργική Σχολή, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τον θάνατο του μεγάλου συγγραφέα, που έζησε στην πόλη της Λάρισας και εμπνεύστηκε το πρώτο του μυθιστόρημα «Συνταγματάρχη Λιάπκιν». Στην παράσταση-αφιέρωμα θα παρουσιαστούν τραγούδια της εποχής της προπολεμικής Λάρισας από ορχήστρα 3 μουσικών και 2 τραγουδιστών, κείμενα με τη μορφή αναλογίου από 4 ηθοποιούς και παράλληλα θα προβληθεί βίντεο-χρονολόγιο με πρωτότυπη μουσική σύνθεση της Ράνιας Τσοχατζή. Σκηνοθεσία-σενάριο Βαγγέλης Κολώνας. Η μουσικοθεατρική παράσταση θα καταγραφεί σε βίντεο και θα προβληθεί διαδικτυακά.

06. Δημιουργία Τοιχογραφίας

Κατά τον μήνα Ιούνιο, θα πραγματοποιηθεί δράση δημιουργίας τοιχογραφίας από 4 επαγγελματίες εικαστικούς στο κέντρο της πόλης, με θέμα από το φωτογραφικό έργο του Τάκη Τλούπα και αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του φωτογράφου. Στόχος της δράσης είναι η στήριξη μιας νέας μορφής δημόσιας τέχνης, μέσω των τοιχογραφιών στον αστικό χώρο, όπου ο καθένας μας θα μπορεί να απολαύσει “in situ” περπατώντας στην πόλη του. Μια τέχνη που μπορεί ταυτόχρονα να ανασκάψει το παρελθόν και να οραματιστεί το μέλλον, όπως και η παρούσα τοιχογραφία. Η δράση θα καταγραφεί σε βίντεο και θα προβληθεί διαδικτυακά.

07. Βιντεοσκοπήσεις συναυλιών στο ΔΩΛ

Κατά το μήνα Ιούνιο, θα πραγματοποιηθούν σειρά βίντεο με live ηχογραφήσεις μουσικών σχημάτων της πόλης στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας. Σχήματα: The Gatz-etes (6 άτομα), Στάθης Σταμελόπουλος (3 άτομα), Σταύρος Αλεξόπουλος (4 άτομα), Μιχάλης Χώτος (4 άτομα). Τα βίντεο θα προβληθούν διαδικτυακά.

08. Συναυλίες-παραστάσεις στην «Αυλή του Μύλου

Από 7 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και παραστάσεις στην Αυλή του Μύλου.

Συναυλίες: Χρήστος Γκόρτσος and the band (3 άτομα), Πέτρος Παλάσκας (5 άτομα), Οι Νοικοκυραίοι (6 άτομα), D-Trio (3 άτομα), Οι φίλοι τα λένε λαϊκά (5 άτομα), Μέλισμα (7 άτομα), Vernissage (3 άτομα), Ja Love Maria (5 άτομα), We Are The Clouds (5 άτομα), Μουσικό σχήμα «Μνήμη» (3 άτομα), Katerina Katri (4 άτομα).

Παραστάσεις: Ο Φλας και ο Μπακ (4 συντελεστές), Χορός Τανούρα (1 άτομο), Το Κοντραμπάσο (2 συντελεστές), Η Τελευταία Μάρθα (10 συντελεστές), Stand up comedy (3 συντελεστές), Ταξιδεύοντας στην Ανατολή (3 συντελεστές), Όρκοι Αγάπης (6 συντελεστές), Απομόνωση-Isolation (7 άτομα).

09. «Θέτις»

Πρόκειται για ένα παραδοσιακό μουσικό δράμα καταγεγραμμένο σε ταινία μικρού μήκους. Ειδικότερα, η ταινία αποτελεί μια οπτικοποιημένη συναυλία παραδοσιακής μουσικής βασισμένη στο μύθο της Θέτιδας, η οποία με έντεχνο τρόπο συνδυάζει την παραδοσιακή και τη βυζαντινή μουσική με τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, την όπερα και τον κινηματογράφο. Η ταινία θα γυριστεί σε φυσικούς χώρους της πόλης και θα συμμετάσχει στη Biennale του San Marino. (15 συντελεστές)

10. «Infinity Room Dear»

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, θα βιντεοσκοπηθεί η δράση Infinity Room Dear. Ένα ντουέτο γύρω από την ανεξάντλητη επικοινωνιακή διάσταση της αγκαλιάς. Η δράση θα προβληθεί διαδικτυακά.

11. «Φωνές - στον κύκλο της ζωής»

Μια ομάδα 20 Λαρισαίων επαγγελματιών και εθελοντών, που αποτελείται από ερευνητές, τραγουδιστές, ζωγράφους, μουσικούς, ηθοποιούς, τεχνικούς ήχου και εικόνας, λάτρεις της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, δημιουργούν τις «ΦΩΝΕΣ». Μια οπτικοακουστική παραγωγή διάρκειας 8 περίπου λεπτών, που θα επιχειρήσει να αναδείξει σημαντικές στιγμές του κύκλου της ζωής του ανθρώπου (γέννηση, παιδική ηλικία, νεότητα, γάμος, ξενιτιά, θάνατος), με κύριο μουσικό όργανο την ανθρώπινη φωνή.

12. «Η πόλη μετά»

Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους η οποία, με αφορμή την πρόσφατη εμπειρία της καραντίνας και της εκούσιας απομόνωσης, δίνει «φωνή» στα κτήρια και στις τοποθεσίες της πόλης της Λάρισας και τα καλεί να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες εγκλεισμού. Την εμπειρία τους, λοιπόν, μεταξύ άλλων, θα αφηγηθούν το Θεσσαλικό Θέατρο, η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τα μπαρ της πόλης, το κολυμβητήριο. Τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου στην πόλη της Λάρισας, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τις τοποθεσίες οι οποίες θα αναφέρονται στα κείμενα. Η ταινία θα προβληθεί διαδικτυακά τον Αύγουστο. (2 συντελεστές + ηθοποιοί της πόλης + άλλα άτομα της πόλης)

13. «Ντακάρ»

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθεί η ποιητική performance μουσικής και χορού, βασισμένη στον αισθητικό κόσμο του τελευταίου βιβλίου του ποιητή Θάνου Γώγου. Η κάμερα ακολουθεί δύο performers και γίνεται το ενεργό μάτι του θεατή. (12 συντελεστές)

14. «Διήμερο Αρχαίου Δράματος»

26 & 27 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί διήμερο αρχαίου δράματος στο Β΄Αρχαίο Θέατρο με την προβολή δύο ταινιών του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος Λαρισαίων Καλλιτεχνών. Θα προβληθούν οι ταινίες «Στη σκιά της κατάρας των Ατρειδών» βασισμένη στο μύθο των Ατρειδών και «Σοφοκλή Αντιγόνη με το βλέμμα της Ισμήνης» βασισμένη στο μύθο των Λαβδακιδών. Στόχος είναι να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί από τη μη πραγματοποίηση παραγωγών αρχαίου δράματος και να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τον ποιητικό λόγο του Σοφοκλή και του Γιάννη Ρίτσου.

