«Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία "Promotional" του διαγωνισμού Museums in Short και νιώθω μεταξύ των άλλων τυχερός που οι άνθρωποι του Μουσείου εμπιστεύτηκαν στα χέρια μου την υλοποίηση της ταινίας που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλίας».

Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο σκηνοθέτης Γιώτης Βράντζας, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, καθώς το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Promotional» με την προωθητική μικρού μήκους ταινία «Tracing the footsteps of human society», την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος, στον διαγωνισμό Museums in Short.

Ο διαγωνισμός αυτός, http://www.museumsinshort.eu) είναι ευρωπαϊκός και αφορά στην παραγωγή video μικρής διάρκειας τα οποία έχουν δημιουργηθεί για μουσεία.

Βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον σημαντικό ρόλο των μουσείων στην παραγωγή καλλιτεχνικών και καινοτόμων video, τα οποία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο που συμβάλλει στη διάδοση των εκθέσεων και της φιλοσοφίας κάθε μουσείου μέσα από τη δυναμική και την αμεσότητα της κινούμενης εικόνας. Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 49 μουσεία από 20 ευρωπαϊκές χώρες.

«Είναι μεγάλη η ικανοποίηση που αισθάνεται κανείς όταν οι κόποι του αμείβονται με ένα διεθνές βραβείο για τη δουλειά του», συνεχίζει ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας: «Με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Η επιτυχία αυτή βέβαια δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη υποστήριξη και άψογη συνεργασία με τη Διοίκηση και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Μουσείου, ούτε, βέβαια χωρίς τη δημιουργική δουλειά των συνεργατών μου».

Η προωθητική μικρού μήκους ταινία «Tracing the footsteps of human society» γεμάτη διαχρονικά ερωτήματα για τον άνθρωπο και το παρελθόν, προβάλλει την κεντρική φιλοσοφία του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Κάθε ερώτημα περιστρέφεται γύρω από ένα αντιπροσωπευτικό έκθεμα του μουσείου που αντικατοπτρίζει μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Πίσω από κάθε έκθεμα, ο άνθρωπος, οι ανάγκες του και οι επιλογές του.

Και παράλληλα τα πιο χαρακτηριστικά τοπία και μνημεία ολόκληρης της Θεσσαλίας, που συνθέτουν την ιστορία που διηγείται το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Μία ταινία που ζωντανεύει το παρελθόν της Θεσσαλίας συνδυάζοντας δημιουργικά εναέριες λήψεις, κινηματογράφηση και animation και δημιουργεί την αίσθηση ότι το παρελθόν ίσως μας είναι περισσότερο οικείο από όσο πιστεύουμε.

«Αξίζει πραγματικά κανείς να επισκεφθεί το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας για να γνωρίσει τους "θησαυρούς" της Θεσσαλίας. Γέννημα θρέμμα κι εγώ αυτής της θεσσαλικής γης που μου έμαθε την αίσθηση του μέτρου και της ισορροπίας», καταλήγει ο ίδιος.

Οι συντελεστές της ταινίας, είναι:

Σκηνοθεσία/ Animation: Γιώτης Βράντζας

Σενάριο - Διεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα Μπόλματη

Κινηματογράφηση: Γιάννης Καράμπελας, Βαγγέλης Νεοφώτιστος

Μοντάζ: Γιάννης Καράμπελας

Εναέριες λήψεις: Δημήτρης Σταμπολής

Μουσική: Kai Engel

Παραγωγή: macine.gr

Δείτε το βίντεο:



Α. Ζώης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)