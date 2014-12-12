Ανακοινώθηκαν από τη ΝΟΔΕ Λάρισας οι τομεάρχες και οι επικεφαλής του κάθε τομέα της οργάνωσης.

Αναλυτικά:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΗΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΖΙΩΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ