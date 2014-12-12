Οι νέοι τομεάρχες της ΝΟΔΕ Λάρισας
Λάρισα | 19 Ιουν 2018, 22:10
Ανακοινώθηκαν από τη ΝΟΔΕ Λάρισας οι τομεάρχες και οι επικεφαλής του κάθε τομέα της οργάνωσης.
Αναλυτικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΖΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΛΗΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΖΙΩΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ