Η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών – αθλητριών, που αγωνίζονται σε συλλόγους της πόλης μας  και συλλόγων της Λάρισας που κατά τη διάρκεια του 2016 διακρίθηκαν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ή Διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων στις 23 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

 Η βράβευση  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία , που μας κοινοποίησαν οι Σύλλογοι για τους  Λαρισαίους αθλητές, αθλήτριες που αγωνίσθηκαν σε συλλόγους της Λάρισας και διακρίθηκαν  το 2016:

Στις παρακάτω κατηγορίες:

α) - 1η, 2η, 3η θέση σε Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών,

-1η, 2η, 3η θέση στα υπόλοιπα πρωταθλήματα έως και παμπαίδων Α– παγκορασίδων Α.

β) 1η έως και 6η θέση σε Βαλκανικές  διοργανώσεις και διεθνείς συναντήσεις επιπέδου εθνικών ομάδων που διοργανώνονται από Ομοσπονδίες.

γ ) 1η έως και 8η θέση σε Πανευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες διοργανώσεις.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

 

1

ΦΛΕΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

 

2

ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"

ΚΟΡΙΝΑ

 

3

ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"

ΑΚΟΝΤΙΟ

 

4

ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ

Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

 

5

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ

Ν.Ο.Λ.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4χ200

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ

 

4ο ΛΥΚΕΙΟ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ

 

6

ΦΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΣΒΑ ΤΑΛΩΣ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ 75 κ.

 

7

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΑΪΑ

ΑΣ ΑΤΛΑΣ

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ

 

8

ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΣ ΑΤΛΑΣ

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ

 

9

ΚΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΟΦΙΑ

 

ΤΖΟΥΝΤΟ +75κ

 

 

ΤΖΟΥΝΤΟ +78κ

 

10

ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

 

ΤΖΟΥΝΤΟ +48κ

 

11

ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΤΖΟΥΝΤΟ -44κ

 

12

ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΛ

ΡΥΘΜΙΚΗ

 

13

ΖΑΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΓΕΛ

ΡΥΘΜΙΚΗ

 

14

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ

 

15

ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ

 

16

ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΙΣΤΑΣ

 

17

ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CROSS 4

 

18

ΚΑΡΑΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

 

19

ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΣΤΑΣ

 

20

ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΙΣΤΑΣ

 

21

ΔΟΞΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΝΤΟΧΗΣ

 

22

ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ

CROSS 4

 

23

ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΥ

ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΜΗΚΟΣ

 

24

ΔΟΥΪΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3.000 μ

 

25

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

150 μ

 

26

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

300μ

 

27

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

 

28

ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ

80μ

 

29

ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

150μ

 

30

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ80

 

31

ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΣ

ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100

 

32

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100

 

33

ΝΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ

Τριπλουν

 

34

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ-ΜΑΡΙΑ

3.000 βαδην

 

35

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

400μ Εμποδια

 

36

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ

ΠΑΛΗ-120 κ.

 

37

ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΛΗ-65κ

 

38

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΠΑΛΗ-97κ

 

39

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ

ΤΕΝΙΣ

 

40

ΛΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ

ΤΕΝΙΣ

 

41

ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΝΙΣ

 

42

ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΝΙΣ

 

43

ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΛΟΥΙΣ

ΑΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΝΙΣ

 

44

ΜΑΝΑΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

4ο ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΝΙΣ

 

45

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

46

ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

47

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

48

ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

9ο ΓΕΛ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

 

49

ΡΙΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ

9ο ΓΕΛ

ΡΥΘΜΙΚΗ

 

50

ΚΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

2ο Εν. Λυκειο

ΡΥΘΜΙΚΗ

 

51

ΚΑΛΤΕΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

ΑΣ ΔΙΑΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

 

 

52

ΜΠΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΣ ΔΙΑΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

 

53

ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

 

54

ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΣ ΔΙΑΣ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

 

55

ΣΔΡΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

 

56

ΠΑΕ ΑΕΛ

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

57

ΑΠΟΛΛΩΝ

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

58

ΑΕΛ

 

ΜΠΑΣΚΕΤ

 

59

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ.

 

ΜΠΑΣΚΕΤ

 

60

ΑΕΛ

 

ΒΟΛΕΪ Γυναικών

 

61

ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ

 

ΒΟΛΕΪ Γυναικών

 

62

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ.

 

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμητικές Βραβεύσεις

Εθελοντές

1

ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

2

ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ

3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ VESPA CLUB

4

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤ/ΤΩΝ MOTO RIDERS

5

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Παράρτημα Λάρ.

7

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

8

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

9

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10

ΛΕΣΧΗ ΦΑΛΑΝΑΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ-ΛΕΦΑΑΜ

11

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ"

12

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΑΡΩΓΗ"

13

ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 