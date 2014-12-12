Οι αθλητές που θα βραβεύσει ο Δήμος Λαρισαίων
Λάρισα | 17 Φεβ 2017, 18:04
Η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των αθλητών – αθλητριών, που αγωνίζονται σε συλλόγους της πόλης μας και συλλόγων της Λάρισας που κατά τη διάρκεια του 2016 διακρίθηκαν σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ή Διεθνείς διοργανώσεις Ολυμπιακών Αθλημάτων, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Λαρισαίων στις 23 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία , που μας κοινοποίησαν οι Σύλλογοι για τους Λαρισαίους αθλητές, αθλήτριες που αγωνίσθηκαν σε συλλόγους της Λάρισας και διακρίθηκαν το 2016:
Στις παρακάτω κατηγορίες:
α) - 1η, 2η, 3η θέση σε Πανελλήνια πρωταθλήματα Ανδρών - Γυναικών,
-1η, 2η, 3η θέση στα υπόλοιπα πρωταθλήματα έως και παμπαίδων Α– παγκορασίδων Α.
β) 1η έως και 6η θέση σε Βαλκανικές διοργανώσεις και διεθνείς συναντήσεις επιπέδου εθνικών ομάδων που διοργανώνονται από Ομοσπονδίες.
γ ) 1η έως και 8η θέση σε Πανευρωπαϊκές ή Παγκόσμιες διοργανώσεις.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΤΟ 2016
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ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
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α/α
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
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ΑΓΩΝΙΣΜΑ
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1
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ΦΛΕΓΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
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Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"
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ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
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ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
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2
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ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
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Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"
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ΚΟΡΙΝΑ
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3
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ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"
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ΑΚΟΝΤΙΟ
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4
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ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΛΟΣ
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Α.Σ. "Ο ΘΕΣΣΑΛΟΣ"
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ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
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5
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ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑ
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Ν.Ο.Λ.
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4χ200
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ
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4ο ΛΥΚΕΙΟ
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 800 ΕΛΕΥΘ
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6
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ΦΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΑΣΒΑ ΤΑΛΩΣ
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ΠΥΓΜΑΧΙΑ 75 κ.
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7
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ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΒΑΪΑ
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ΑΣ ΑΤΛΑΣ
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ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ
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8
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ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
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ΑΣ ΑΤΛΑΣ
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ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +75κ
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9
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ΚΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΟΦΙΑ
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ΤΖΟΥΝΤΟ +75κ
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ΤΖΟΥΝΤΟ +78κ
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10
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ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
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ΤΖΟΥΝΤΟ +48κ
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11
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ΚΟΥΤΣΙΩΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ
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ΤΖΟΥΝΤΟ -44κ
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12
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ΚΟΥΤΣΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ
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ΓΕΛ
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ΡΥΘΜΙΚΗ
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13
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ΖΑΧΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
|
ΓΕΛ
|
ΡΥΘΜΙΚΗ
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14
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ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ
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15
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ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
|
ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΤΕΧ. ΚΑΤΑΒΑΣΗ
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16
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ΤΣΟΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΠΙΣΤΑΣ
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17
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ΜΑΝΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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CROSS 4
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18
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ΚΑΡΑΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
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19
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ΚΑΡΑΤΣΙΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΠΙΣΤΑΣ
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20
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ΛΕΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
ΠΙΣΤΑΣ
|
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21
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ΔΟΞΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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ΑΝΤΟΧΗΣ
|
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22
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ΔΑΛΑΒΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΠΑΣ ΠΗΝΕΙΟΣ
|
CROSS 4
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23
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ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΥ
|
ΠΕΛΑΣΓΟΣ
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ΜΗΚΟΣ
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24
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ΔΟΥΪΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|
3.000 μ
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25
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ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
|
150 μ
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26
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ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
300μ
|
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27
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ
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28
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ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ
|
80μ
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29
|
ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|
150μ
|
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30
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ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ80
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31
|
ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΌΣ
|
ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100
|
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32
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ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ100
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33
|
ΝΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|
ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ
|
Τριπλουν
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34
|
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ-ΜΑΡΙΑ
|
3.000 βαδην
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35
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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400μ Εμποδια
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36
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ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
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ΠΑΛΗ-120 κ.
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37
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ΤΣΑΓΓΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΑΛΗ-65κ
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38
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ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΣ Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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ΠΑΛΗ-97κ
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39
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ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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ΟΑ ΦΟΙΒΟΣ
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ΤΕΝΙΣ
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40
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ΛΑΚΗ ΜΙΚΑΕΛΑ
|
ΤΕΝΙΣ
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41
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ΜΙΣΔΡΑΧΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
|
ΤΕΝΙΣ
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42
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ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
ΤΕΝΙΣ
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43
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ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΛΟΥΙΣ
|
ΑΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
|
ΤΕΝΙΣ
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44
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ΜΑΝΑΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
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4ο ΛΥΚΕΙΟ
|
ΤΕΝΙΣ
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45
|
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
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ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
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46
|
ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
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47
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ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|
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ΤΕΧΝ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
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48
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ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
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9ο ΓΕΛ
|
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|
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49
|
ΡΙΖΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗ
|
9ο ΓΕΛ
|
ΡΥΘΜΙΚΗ
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50
|
ΚΑΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
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2ο Εν. Λυκειο
|
ΡΥΘΜΙΚΗ
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51
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ΚΑΛΤΕΚΗ ΦΑΙΔΡΑ
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ΑΣ ΔΙΑΣ
|
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
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52
|
ΜΠΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΣ
|
ΑΣ ΔΙΑΣ
|
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|
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53
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ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|
ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
|
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|
|
54
|
ΠΡΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
ΑΣ ΔΙΑΣ
|
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
|
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55
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ΣΔΡΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
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56
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ΠΑΕ ΑΕΛ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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57
|
ΑΠΟΛΛΩΝ
|
|
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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58
|
ΑΕΛ
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ΜΠΑΣΚΕΤ
|
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59
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ.
|
|
ΜΠΑΣΚΕΤ
|
|
60
|
ΑΕΛ
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ΒΟΛΕΪ Γυναικών
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61
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ΕΑΛ ΠΗΓΑΣΟΣ
|
|
ΒΟΛΕΪ Γυναικών
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62
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Σ.Λ.
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ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
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Τιμητικές Βραβεύσεις
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Εθελοντές
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1
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
|
2
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ΤΜΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ
|
3
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ VESPA CLUB
|
4
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΤ/ΤΩΝ MOTO RIDERS
|
5
|
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|
6
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Παράρτημα Λάρ.
|
7
|
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
8
|
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
|
9
|
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|
10
|
ΛΕΣΧΗ ΦΑΛΑΝΑΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ-ΛΕΦΑΑΜ
|
11
|
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ"
|
12
|
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΑΡΩΓΗ"
|
13
|
ΣΥΛΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
|
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