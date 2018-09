Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου, η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ παρουσιάζει σε ειδική βραδιά αφιερωμένη στον Ολυμπο, το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ της Ellopia Films USA "Μt Olympus the Creation".

Μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό της Λάρισας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας!

Συμμετέχει η στρατιωτική μπαντα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, το νεοιδρυθέν χορευτικό της συγκρότημα παραδοσιακών χορών, και ολοκληρώνεται με την προβολή του ντοκιμαντέρ 'Oλυμπος η γέννηση του'.

Την σκηνοθεσία έρευνα και σενάριο υπογράφει η Αθηνά Κρικέλη. Συν σκηνοθεσία Δημήτρης Ζησόπουλος, επιστημονική έρευνα Annie Rassios, μουσική Γιώργος Χατζής, αφήγηση David Washington. Γραφικά Cambridge University and NASA.

To εν λόγω ντοκιμαντέρ έχει αποσπάσει ήδη 8 χρυσά παγκόσμια αγαλματίδια σε διεθνή φεστιβάλ ταινιών, ενώ είναι προτεινόμενο για άλλα 5! Αποτελεί το δεύτερο ντοκιμαντέρ της σειράς Mt Olympus the series" που πρόκειται να ολοκληρωθεί με την συμπληρωση δώδεκα ντοκιμαντέρ.

Οι παρευρισκομένοι θα έχουν την ευκαιρία να δούν από κοντά τα χρυσά αγαλματίδια του Ολύμπου .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων.

Οι παραδοσιακές φορεσιές είναι ευγενική παραχώρηση για την εκδήλωση των: Λύκειο Ελληνίδων Λάρισας, Λύκειο Ελληνίδων Βόλου, Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρουδας Θεσσαλονίκης, Εξωραϊστικός σύλλογος Πουρναρίου και Πολιτιστικός σύλλογος Πυργετού.

Στην εκδήλωση "Ο Ολυμπος οι άνθρωποι και η ιστορία του' συμμετέχει το Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό

Για πληροφορίες σχετικά με την σειρά του Ολύμπου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ellopiat.com