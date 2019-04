Τα 5χλμ του Run Greece της Λάρισας ήταν μία πρόκληση για περισσότερους από 250 εργαζομένους των My market που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Χιλιόμετρα Προσφοράς» που έχει ήδη κλείσει δύο επιτυχημένα χρόνια, συμμετείχαν στον αγώνα της προηγούμενης Κυριακής, στηρίζοντας αυτή τη φορά τον Ερυθρό Σταυρό της Λάρισας και των Τρικάλων.







Με την ομάδα των My market έτρεξε και ο Μάριος Αναγνώστου, ο νεαρός πρωταθλητής μας στις μεσαίες αποστάσεις. Τα My market άλλωστε στηρίζουν την προετοιμασία του ταλαντούχου Πανελληνιονίκη στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Και η φανέλα των My market αποδείχθηκε... γούρικη. Ο Αναγνώστου κέρδισε την κούρσα με το εντυπωσιακό 15:03, χρόνος που αποτελεί απόλυτο ρεκόρ για το αγώνισμα και ρεκόρ διαδρομής. Παράλληλα, προσέφερε σε... χρόνο ρεκόρ τα δικά του χιλιόμετρα προσφοράς, τα οποία μεταφράζονται σε στήριξη από τα My market προς το έργο των δύο παραρτημάτων του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή.