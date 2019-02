Αυτή την Παρασκευή 15/2 στα Victoria Cinemas Stand Up Comedy Show με τον Γιώργο Χατζηπαύλου.

Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει με την νέα stand-up comedy παράστασή του, η οποία έχει τον τίτλο «Τάιμινγκ».

Ο κορυφαίος Έλληνας stand-up κωμικός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Καινοτόμος, ακούραστος κι ευρηματικός: Εμπνευστής και διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας. Δημιουργός του Comedy Club, της πρώτης stand-up comedy ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και τους γονείς τους. Ο πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή περιοδεία που έγινε ποτέ.

Ε, μοιραία ξέρει πότε είναι το σωστό «Τάιμινγκ» για το καθετί. Έτσι, λοιπόν, ο Γιώργος Χατζηπαύλου κλείνει τον κύκλο του «Σχεδόν Σαράντα», της 3ης solo παράστασης που ήταν sold out για τέσσερις χρονιές όπου κι αν παίχτηκε, κι ανοίγει έναν καινούριο.

Η σωστή στιγμή

Στο «Τάιμινγκ» ο Γιώργος αναζητά, εντοπίζει και καταγράφει όλα τα αστεία και παράλογα που υπάρχουν, τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας σήμερα.

Όλα όσα ζούμε, όσα βλέπουμε και όσα σκεφτόμαστε, λογικά ή παράλογα, σημαντικά ή ασήμαντα σατιρίζονται με καταιγιστικό ρυθμό. Αυτή η παράσταση stand-up κωμωδίας έχει στόχο να αποκαλύψει πώς μπορεί ο καθένας να εντοπίσει τη σημαντικότερη μέρα της ζωής του αλλά κυρίως να συγχρονιστεί μαζί της!

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 στις 21:30 - Γιώργος Χατζηπαύλου - Ταϊμινγκ στα ΝΕΑ Victoria Cinemas!

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ - Προπώληση: 10 ευρώ - Αγοράστε τα εισιτήρια σας από τα ταμεία του κινηματογράφου 17:00 με 22:30!