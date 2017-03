Ο Δήμος Λαρισαίων, δίνει και φέτος το σύνθημα του εθελοντισμού και της συνεργασίας συμμετέχοντας στην πανελλαδική περιβαλλοντική δράση «Let’s Do It Greece» με σύνθημα: «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!»

Καλούμε όλους τους πολίτες, φορείς και συλλογικότητες να συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές δράσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος Λαρισαίων την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

• Καθαρισμός – καλλωπισμός Αισθητικού Άλσους: καθαρίζοντας συμβολικά το χώρο του Άλσους θα στείλουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι και μπορούμε να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον της πόλης μας και να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές της.(έναρξη δράσης 11:00 πμ Αισθητικό Άλσος Λάρισας)

• Διοργάνωση καθαρισμού γραμμών ΟΣΕ: το Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον ΟΣΕ διοργανώνει καθαρισμό πέριξ των σισδηροδρομικών γραμμών στα όρια της 3ης Δημοτικής Κοινότητας στην περιοχή Νταμάρια της Νέας Σμύρνης με την εθελοντική συνδρομή των πολιτών γιατί οι σιδηροδρομικές γραμμές αποτελούν εν μέρει τον καθρέπτη της πόλης μας στους διερχόμενους ταξιδιώτες. (έναρξη δράσης 11;00 π.μ.)

• Εβδομάδα Εθελοντισμού στα Σχολεία: Το Υπουργείο Παιδείας για άλλη μία χρονιά, έδωσε έγκριση για τη διεξαγωγή «Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2017» σε όλα τα σχολεία της χώρας, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Μαρτίου με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας δράσης την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Ο Δήμος Λαρισαίων θα συνδράμει με την αποκομιδή όλων των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέξουν από όσα σχολεία συμμετάσχουν αυτήν την εβδομάδα στην δράση.

Το ραντεβού μας θα είναι αυτή την Κυριακή 2 Απριλίου στους χώρους των δράσεων

Να είμαστε όλοι εκεί!