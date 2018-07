Στα έργα εγκατάστασης οπτικών ινών στη Λάρισα αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λαρισαίων τονίζοντας ότι «η συνεργασία με τις εταιρείες εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

"Η Λάρισα είναι η πρώτη περιφερειακή πόλη που θα αποκτήσει τις δυνατότητες του προγράμματος «Fiber to the Home». Πρόκειται για το πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύνδεσης σπιτιού με οπτική ίνα, με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο. To δίκτυο οπτικών ινών στην Λάρισα, εγκαθιστούν γνωστές εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Ο Δήμος Λαρισαίων και ειδικότερα ο αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων Γιώργος Σούλτης και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις εταιρείες για τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό οι εταιρείες , πραγματοποιούν τα έργα της στους δρόμους που πρόκειται να αναπλάσει ο Δήμος Λαρισαίων. Στόχος είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αλλά και άλλες εταιρείες (ΟΤΕ, ΔΕΗ) ακόμα και το Φυσικό Αέριο, να προηγούνται των έργων του Δήμου, σε ότι αφορά έργα που υλοποιούνται στη πόλη στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ.

Επίσης, οι εταιρείες πραγματοποιούν εργασίες σε δρόμους, που ο Δήμος Λαρισαίων έχει εντάξει στον προγραμματισμό του για ασφαλτοστρώσεις

Σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους, απ΄ όπου θα περάσει οπτική ίνα, οι εταιρείες οφείλουν να αποκαταστήσουν τις τομές, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων

Σημειώνεται ότι η συνεργασία Δήμου Λαρισαίων και των εταιρειών είναι συνεχής, εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ περιθώρια βελτίωσης πάντα υπάρχουν. Κοινός στόχος των δυο πλευρών είναι τα προβλήματα που προκαλούνται να επιλύονται γρήγορα".