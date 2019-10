Έπεσε και φέτος η αυλαία του Μύλου Παραστατικών Τεχνών, του φεστιβάλ που για 6η συνεχή χρονιά διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, με τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου (ΣΜουΘ).

Από τις 20 έως τις 29 Σεπτεμβρίου, το φεστιβάλ άνοιξε στο λαρισαϊκό κοινό τους μουσειακούς, παραστατικούς και εργαστηριακούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος του Μύλου του Παππά (Θέατρο του Μύλου, Σκηνή Μπαλέτου, Κουκλοθέατρο/Μουσείο Κούκλας, Αμφιθέατρο, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Εκθεσιακός Χώρος, Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων), χώρους όπου παράγεται καθημερινά σύγχρονη τέχνη και πολιτισμός από τις καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης.

Το κοινό της Λάρισας είχε την ευκαιρία να απολαύσει το έργο καλλιτεχνών και ομάδων που δημιουργούν στους χώρους του Μύλου (Ομάδα χορού In Actu, Κουκλοθίασος Τιριτόμπα, ΣΜουΘ, The opposite-Γ. Χατζηαντωνίου), μαζί με τη δουλειά άλλων ομάδων και καλλιτεχνών της πόλης (ΕΤουΚου, Β. Παπαγγελή, Σκηνοβάτης), αλλά και αξιόλογων προσκεκλημένων από την Αθήνα (Εταιρεία Θεάτρου Χώρος, Exis Dance Company, The Prodigy Theatre Co) και το Βερολίνο (Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου).

Μέχρι την επίσημη λήξη του 6ου Μύλου Παραστατικών Τεχνών, παρουσιάστηκαν:

- 4 θεατρικές παραστάσεις (οι δύο διπλές): Έρως Ήρως/The Prodigy Theatre Co, Ο Μικρός Πρίγκιπας/Σκηνοβάτης, , Απλόχερα/ΣΜουΘ, Περιμένοντας τον Γκοντό/ Εταιρεία Θεάτρου Χώρος,

- 3 παραστάσεις χορού: Απόηχος/Exis, Όψεις/In Actu, Safety Performance/ Αγγελική Γούβη, Εύα Γεωργιτσοπούλου,

- 2 φωτογραφικές εγκαταστάσεις-performance: Ένα2/Γ. Χατζηαντωνίου και Bulb you/Βίκυ Παπαγγελή,

- 1 παράσταση εναέριας κίνησης: Από έξω μέσα/ΣΜουΘ,

- η έκθεση κόμικς Καμπίσιοι Δημιουργοί/ΕΤουΚου,

- και υλοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικές δράσεις (υποκριτική με μάσκα, σύγχρονος χορός, εναέρια κίνηση και διαδραστική γνωριμία με τις κούκλες του Μουσείου) ανοιχτές στους μικρούς και μεγάλους θεατές της ευρύτερης περιοχής.

Το φετινό φεστιβάλ αφιέρωσε τρεις από τις μέρες του (22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου) στη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στις παραστατικές τέχνες, με μία διπλή παράσταση με τίτλο «Απλόχερα» από το ΣΜουΘ, προσβάσιμη από άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και μία παράσταση συμπεριληπτικού χορού από την ομάδα Exis Dance Company, στις οποίες συμμετείχαν καλλιτέχνες με αναπηρία.

Tο φιλότεχνο κοινό της πόλης, που γνωρίζει πια και αναμένει τον θεσμό, ανταποκρίθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον στο κάλεσμα του φεστιβάλ, γέμισε ασφυκτικά τους χώρους του Μύλου του Παππά και άφησε εξαιρετικά σχόλια για τη δουλειά τόσο των ντόπιων όσο και των προσκεκλημένων καλλιτεχνών, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τον επόμενο χρόνο, στον 7ο Μύλο Παραστατικών Τεχνών.