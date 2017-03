Σε έναν ιδιαίτερο διαγωνισμό συμμετέχει η Λάρισα εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Η θεσσαλική πρωτεύουσα έχει καταθέσει υποψηφιότητα στα Βραβεία Τοπίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Landscape Award of the Council of Europe), τα οποία διοργανώνονται με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας απέναντι σε τοπία και μνημεία, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Η Λάρισα συμμετάσχει παρουσιάζοντας το έργο του Γλυπτού Ποταμού, των ιδιαίτερων σιντριβανιών που κοσμούν εδώ και χρόνια την πλατεία Ταχυδρομείου και την κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο Γλυπτός Ποταμός το μεγάλο σιντριβάνι της Λαρισαίας γλύπτριας Νέλλας Γκόλαντα, κοσμεί την πλατεία Ταχυδρομείου, όπου οι καταρράκτες των νερών συμβολίζουν τις ορεινές πηγές του Πηνειού ποταμού. Το πνεύμα της γλυπτικής σύνθεσης συνεχίζεται στο κεντρικό σιντριβάνι της πλατείας, με την εμφάνιση εκ νέου των νερών, τα οποία θα συνεχίσουν υποθετικά μια υπόγεια διαδρομή μέχρι την κεντρική πλατεία (Σάπκα), συμβολίζοντας έτσι τη διαδρομή που κάνει ο Πηνειός ποταμός.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Βραβείων, ο νικητής θα επιλεγεί από διεθνή κριτική επιτροπή και θα γίνει γνωστός το τριήμερο 10-12 Μαΐου σε ειδική συνεδρίαση στο Στρασβούργο.

Ο ανταγωνισμός βέβαια είναι μεγάλος, καθώς ο Γλυπτός Ποταμός έχει ως αντιπάλους τοπία από την Ανδόρρα, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σερβία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο.

