Έναν σπουδαίο έπαινο για την πόλη της Λάρισας, επιφύλαξε η ανακοίνωση των ευρωπαϊκών βραβείων CIVITAS 2020, που τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής και αφορούν τις δράσεις και τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.

H Λάρισα, με την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) περιλαμβάνεται με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η πόλη Las Palmas den Gran Canaria (Ισπανία) και η πόλη Funchal (Πορτογαλία) που κατέκτησαν τα δύο κορυφαία βραβεία για καθαρή και πράσινη κινητικότητα, ενώ η πόλη της Λάρισας μαζί με το Άαχεν (Γερμανία), το Πόρτο (Πορτογαλία) και την Ρώμη (Ιταλία) βρέθηκαν στους επιλαχόντες.

Ειδικότερα, η απονομή επαίνου στην Λάρισα έγινε στην κατηγορία CIVITAS Legacy που επιβραβεύει μια πόλη που έχει αποδείξει τη δέσμευσή της στο δίκτυο CIVITAS και τη βιώσιμη κινητικότητα εφαρμόζοντας καινοτόμα μέτρα με μεγάλη επίπτωση.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απ. Καλογιάννης τόνισε τα εξής:

«Η απονομή επαίνου στο πλαίσιο των βραβείων CIVITAS αποτελεί μια μεγάλη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσήλωσή μας και το έργο μας στον τομέα της αστικής κινητικότητας. Η Λάρισα βιώνει και θα συνεχίσει να βιώνει μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές που έχουν ως στόχο να αποδώσουν, το δημόσιο χώρο στους πολίτες, να περιορίσει την αλόγιστη χρήση του ΙΧ, να διευκολύνει τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, το ποδήλατο και το περπάτημα. Να κάνει περισσότερο ανθρώπινη και πιο όμορφη της πόλη μας.

Η απονομή του επαίνου επιβεβαιώνει ότι η πόλη της Λάρισας, με επιστημονικό σχεδιασμό, με σταθερά βήματα και έχοντας ως σύμμαχο την συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών, εξελίσσεται σε μια σύγχρονη μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή πόλη για την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών για την Λάρισα της επόμενης δεκαπενταετίας.”

Το επίσημο Δελτίο Τύπου εδώ των ανακοινώσεων των βραβείων αναφέρει τα εξής:

Τα βραβεία CIVITAS αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές επιτυχίες στην βιώσιμη κινητικότητα

Οι πρωτοπόροι βιώσιμης κινητικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο των σημερινών βραβείων CIVITAS 2020. Η πόλη Las Palmas den Gran Canaria (Ισπανία) και η πόλη Funchal (Πορτογαλία) κατέκτησαν δύο κορυφαία βραβεία για καθαρή και πράσινη κινητικότητα. Το Άαχεν (Γερμανία), η Λάρισα (Ελλάδα), το Πόρτο (Πορτογαλία) και η Ρώμη (Ιταλία) βρέθηκαν στους επιλαχόντες.

Σε μια ειδική συνεδρία στο πρώτο συνέδριο Urban Mobility Days της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Matthew Baldwin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, DG MOVE, παρουσίασε τα βραβεία για αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και τόλμη ως απάντηση στον COVID-19, και για τη χρήση της πρωτοβουλίας CIVITAS ως εφαλτήριο για να επιτευχθούν νέα επίπεδα βιώσιμης κινητικότητας.

Συνδυάζοντας την άμεση αντίδραση με ένα μακροπρόθεσμο όραμα, η πόλη Las Palmas de Gran Canaria, αποτέλεσε άξιο νικητή του βραβείου “CIVITAS Resilience” για τις εκτενείς ad-hoc πρωτοβουλίες της. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεγαλύτεροι χώροι για πεζούς και ποδηλάτες, καθώς και πρόσβαση σε βασικούς δρόμους τα σαββατοκύριακα χωρίς αυτοκίνητα – στο πλαίσιο του “Mobility Plan for the New Normal”, το οποίο προωθεί την αναβάθμιση και αξιοποίηση βραχυπρόθεσμων λύσεων. Η πόλη Las Palmas de Gran Canaria ξεχωρίζει από άλλες προσαρμόζοντας την αντίδρασή της στην κρίση σαν βάση για μια νέα πραγματικότητα.

“Στους δύσκολους καιρούς που αντιμετωπίζουμε, οι ευκαιρίες χαράς είναι λίγες. Γι’ αυτό και το βραβείο CIVITAS είναι τόσο ξεχωριστό”, σχολίασε ο Σύμβουλος του Τμήματος Κινητικότητας, Jose Eduardo Ramirez της πόλης Las Palmas de Gran Canaria. “Είμαστε περήφανοι που αυτή η πρωτοβουλία ευρωπαϊκού επιπέδου ανταμείβει τις προσπάθειες μας να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων μέσω της βιώσιμης κινητικότητας. Για εμάς, θεωρείται θεμελιώδες για την ευημερία όλων.”

Το εύρος των αντιδράσεων του Πόρτο και της Ρώμης τους έθεσαν άξιους επιλαχόντες. Με το άνοιγμα προσωρινών ζωνών για τους πεζούς, την αντικατάσταση θέσεων στάθμευσης με μικρούς χώρους ανάπαυσης κατά μήκους του πεζοδρομίου για διάφορες χρήσεις (parklet), την εισαγωγή ενός προγράμματος κοινής χρήσης ηλεκτρικών σκούτερ και το κλείσιμο των δρόμων τα σαββατοκύριακα, το Πόρτο κράτησε τους κατοίκους του ασφαλείς, τις γειτονιές ζωντανές και τις επιχειρήσεις του αποδοτικές. Η στήριξη του μέτρου της διατήρησης της φυσικής απόστασης της ιταλικής πρωτεύουσας περιλάμβανε την προώθηση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ασφαλείς δημόσιες μετακινήσεις και την ανάπτυξη ενός σχεδίου 150 χιλιομέτρων προσωρινών ποδηλατικών διαδρομών. Από αυτά, τα 20 χιλιόμετρα είναι σε ισχύ. Πολλά από τα προαναφερθέντα μέτρα βασίστηκαν στο ήδη υπάρχον Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) της πόλης.

Μέλος του CIVITAS από το 2008, η πόλη Funchal κέρδισε το βραβείο “CIVITAL Legacy” με την απόφαση της να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό με την επιβολή πολλαπλών περιορισμών πρόσβασης στην κυκλοφορία και με το κλείσιμο των δρόμων για τα οχήματα στο κέντρο της πόλης. Αυτή η αλλαγή καθοδηγήθηκε από την συμμετοχή στην πρωτοβουλία CIVITAS, η οποία επίσης συνέβαλε στο να γίνουν στην πόλη Funchal δοκιμές καινοτόμων λύσεων, όπως οι αυτόματοι μετρητές κίνησης. Πολιτικοί της πορτογαλικής πόλης έχουν υπηρετήσει ως μέλη της CIVITAS Political Advisory Commitee.

Απαντώντας για την νίκη της πόλης Funchal, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αστικής Κινητικότητας, Bruno Martins, σχολίασε: “Η κατάκτηση του “CIVITAS Legacy Award” σηματοδοτεί έναν πραγματικά υψηλό στόχο και αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που επιλεχθήκαμε. Αποτελεί μια σημαντική αναγνώρισης των εργασιών που κάναμε για να γίνει η πόλη Funchal πιο ζωντανή, συμπεριληπτική και βιώσιμη. Αυτό θα μας παρακινήσει να ερευνήσουμε περαιτέρω πιο ολοκληρωμένες και υπερσύγχρονες λύσεις.”

Τόσο η πόλη Las Palmas de Gran Canaria όσο και η πόλη Funchal συμμετέχουν στο σχέδιο επίδειξης “CIVITAS DESTINATIONS”.

Περαιτέρω έπαινοι στην κατηγορία “CIVITAS Legacy” δόθηκαν στις πόλεις του Άαχεν και της Λάρισας. Η πόλη Άαχεν συμμετέχει από το 2011 διαθέτοντας σημαντική κληρονομιά στο CIVITAS και παραμένει ενεργή στην κοινότητά του. Το σύστημα κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων, η πολιτική βιώσιμων επαγγελματικών ταξιδιών, η συνεχιζόμενη διαδικασία του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η ηλεκτροδότηση του στόλου λεωφορείων της πόλης προήλθαν από τη συμμετοχή του έργου στο CIVITAS. Ιδρυτικό μέλος του τοπικού δικτύου CIVITAS για την Κύπρο και την Ελλάδα, η Λάρισα διαθέτει μια αξιοθαύμαστη δυναμική στη βιώσιμη κινητικότητα: το μακροπρόθεσμο σχέδιο για εκτεταμένες πεζοδρομημένες περιοχές και οι νέοι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας στο κέντρο της πόλης αντιπροσωπεύουν μόνο δύο από μια εκτενή σειρά λύσεων κινητικότητας.

Οι νικητές επιλέχθηκαν από μια κριτική επιτροπή τεσσάρων ατόμων αποτελούμενη από εξέχοντες τοπικούς πολιτικούς και ειδικούς στην κινητικότητα.

Ο Matthew Baldwin επαίνεσε θερμά τα επιτεύγματα όλων των νικητών, των φιναλίστ και άλλων πόλεων απ’ όλη την Ευρώπη: “Είναι αξιοθαύμαστο να βλέπουμε πως αυτές οι πόλεις έχουν δείξει τέτοια ανθεκτικότητα, δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα σε ένα ήδη εξελισσόμενο τοπίο κινητικότητας- ακόμη και πριν την κρίση του COVID-19. Κατανόησαν πως οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν τολμηρή δράση.”

“Οι ad-hoc πρωτοβουλίες – όπως οι αναδυόμενοι ποδηλατόδρομοι, ο επιπρόσθετος χώρος γύρω από στάσεις δημόσιων συγκοινωνιών και τμήματα νέων πεζοδρομίων – συνέβαλαν ουσιαστικά στη μετακίνηση του κόσμου με ασφάλεια κατά την περίοδο της πανδημίας”, τόνισε. “Ελπίζουμε πως πολλά από αυτά θα αποτελέσουν μόνιμα μέτρα. Ωστόσο, πολλές πόλεις αντιμετωπίζουν δυσκολία στην παροχή και την χρηματοδότηση της δημόσιας συγκοινωνίας, το οποίο αποτελεί σημαντική πρόκληση.”

Τόνισε πως “η Επιτροπή είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συνεργασία μας με πόλεις και περιοχές μέσω των προγραμμάτων αστικής κινητικότητας. Καθώς τα συστήματα κινητικότητας μας – και όλοι μας στην καθημερινή ζωή – προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα, θα πρέπει να αποφύγουμε την εξάρτηση από το αυτοκίνητο και όλα όσα συνεπάγονται όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, τη συμφόρηση, την οδική ασφάλεια και τις εκπομπές CO2.”

Κοιτώντας το μέλλον, ζήτησε από την Ευρώπη: “Ας εστιάσουμε στο βραβείο καθώς διαμορφώνεται η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: χρειαζόμαστε την αστική κινητικότητα να είναι συμπεριληπτική, προσιτή, πράσινη και ασφαλής! Χρειαζόμαστε συνεργάτες και προγράμματα όπως το CIVITAS περισσότερο από ποτέ για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβεί.”

Δείτε βίντεο απ’ όλους τους νικητές και φιναλίστ του βραβείου “CIVITAS Legacy”, περιλαμβανομένης και της Λάρισας

https://www.youtube.com/watch?v=hWt0Sw5MME8