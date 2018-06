Πριν από δύο μήνες 16χρονος Λαρισαίος έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με βαριά βλάβη στο ένα του μάτι εξαιτίας της κακής χρήσης στυλό-λέιζερ. Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή της Θεσσαλίας το τελευταίο 1,5 χρόνο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας η Ελένη Παπαγεωργίου, χειρουργός οφθαλμίατρος και παιδοοφθαλμίατρος στο ΠΓΝΛ, επέστησε την προσοχή σε γονείς και παιδιά για αυτά τα «παιχνίδια» που κυκλοφορούν ελεύθερα και τα οποία καθόλου αθώα δεν είναι.

«Τα στυλό με πράσινη ή μπλε ή κόκκινη δέσμη φωτός ΔΕΝ είναι παιχνίδια και κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται από ενήλικες για παρουσιάσεις power point κλπ.

Δυστυχώς, κυκλοφορούν σε καταστήματα, στο πλανώδιο εμπόριο και στο διαδίκτυο. Συχνά δεν έχουν καμία σήμανση, αλλά και σε περιπτώσεις που έχουν δεν ανταποκρίνεται η ισχύς του φωτός στα αναγραφόμενα.

Το φως αυτό αν το κοιτάξει κανείς για λίγη ώρα προκαλεί βλάβη στον αμφιβληστροειδή χειτώνα με τον οποίο βλέπουμε. Η πράσινη και η μπλε δέσμη φωτός είναι πιο ισχυρές» τόνισε η κα Παπαγεωργίου η οποία μαζί με την επίκουρη καθηγήτρια οφθαλμολογίας στην Ιατρική του Π.Θ Σοφία Ανδρεούδη, δημοσίευσαν στο διεθνούς κύρους ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine, την περίπτωση 9χρονου αγοριού από το Βόλο που νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας πριν απο 1,5 χρόνο με σοβαρή ζημιά στο μάτι, μετά από παιχνίδι με έναν δείκτη λέιζερ.

«Το αγοράκι έχασε το 80% της όρασης από το αριστερό του μάτι. Η πράσινη δέσμη φωτός την οποία κοιτούσε επίμονα άνοιξε οπή στον αμφιβληστροειδή του και η ζημιά ήταν τέτοια που δεν γινόταν να διορθωθεί χειρουργικά. Τώρα το παιδί είναι υποχρεωμένο να ζει έτσι, προσέχοντας πολύ μήν τραυματίσει το άλλο του μάτι, έχει χάσει την τρισδιάστατη όραση και απο όσο γνωρίζω μήνες μετά τον τραυματισμό του ματιού, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι και χρειάστηκε να πάει σε Κέντρο αποκαταστάσης. Δεν αποκλείεται καθόλου η πτώση αυτή να οφείλεται στο ότι δεν έβλεπε καθόλου καλά από το ένα του μάτι» ανέφερε η Ελένη Παπαγεωργίου.

Οπώς η ίδια είπε στην ΕΡΤ Λάρισας, παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες στον κόσμο.

Για τη δημοσίευση της περίπτωσης του 9χρονου, έδειξαν ενδιαφέρον μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Μόλις πριν από δύο μήνες, ακόμη ένα παιδί, αυτή τη φορά στην εφηβεία, νοσηλευτήκε στο ΠΓΝΛ με βαριά βλάβη στο ένα του μάτι και πάλι μετά απο «παιχνίδι» με στυλό λέιζερ. Ο 16χρονος είναι Λαρισαίος και μετά και απο αυτό το περιστατικό, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προειδοποιούν με αυστηρότητα άπαντες για την επικινδυνότητα των εν λόγω στυλό, ζητώντας μάλιστα να απαγορευτεί με νόμο η πρόσβαση παιδιών σε αυτά.

