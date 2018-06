Αρχίζει την Τετάρτη 20 Ιουνίου το Φεστιβάλ Πηνειού που διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού & Επιστημών στην κοίτη του ποταμού.

Το σύνολο κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας θα υποδέχεται τους επισκέπτες που θα συναντήσουν τους μικρούς ποδηλάτες της Ακαδημίας Ποδηλασίας του Δήμου Λαρισαίων κι όλοι μαζί θα διασκεδάσουν με τις δεκάδες καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις, τις αθλητικές δραστηριότητες και τις συναυλίες.

Η Κεντρική Σκηνή θα ανοίξει στις 9 μ.μ. με τους Akten Tirama για να ακολουθήσουν η Ευανθία Ρεμπούτσικα και η Έλλη Πασπαλά και η διάθεση να απογειωθεί.

Μια συνεργασία με γυναικεία ματιά και ευαισθησία, όπου η κάθε μια δίνει το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Ένας μαγικός χορός πλημμυρισμένος από υπέροχες μουσικές και μοναδικές ερμηνείες.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα παρουσιάζει τις πιο αγαπημένες συνθέσεις της. Από το “Αστέρι κι η ευχή”, τις “Μικρές ιστορίες”, την “Πολίτικη Κουζίνα”, το “Babam ve Oglum”, το “Βirlesen Gonuller” που μας ταξιδεύει στο μακρινό Καζακστάν, στη Ρωσία και στην Κωσταντινούπολη, τον “Συρανό ντε Μπερζεράκ”, τον “Νοτιά” και φυσικά το πρόσφατο “1968” του Τάσου Μπουλμέτη.

Η Έλλη Πασπαλά ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό τρόπο τα παλιότερα αλλά και τα νέα τραγούδια της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Αγαπημένη ερμηνεύτρια μεγάλων συνθετών, άλλοτε απογειώνει και μας παρασύρει και άλλοτε καθηλώνει και μας συγκινεί. Μαζί με τις πολυαγαπημένες μελωδίες της Ευανθίας και τη μοναδική ερμηνεία της Έλλης Πασπαλά, μία ομάδα από ταλαντούχους μουσικούς-σολίστες φέρνουν ο καθένας το μοναδικό του στυλ στη συναυλία.

Πριν τη συναυλία, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απ. Καλογιάννης θα κηρύξει την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ.

Όλοι Φεστιβάλ Πηνειού! Ξεκινάμε! Τέσσερις μέρες χαράς και δημιουργίας!

Να μη λείψει κανείς!

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

19:00 Welcome - Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου Λάρισας



ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21:00-00:00 Akten Tirama / Ευανθία Ρεμπούτσικα – Έλλη Πασπαλά

ΣΚΗΝΗ Β΄

19:30-00:00 10 to Go / Hidden in the Basement / The Devil and the Almighty Blues

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00-23:30 Απόστολος Φωτιάδης / Aggeliki Toubanaki & the Buzz Bastardz



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

ΖΕΝΙΘ – Δράσεις

Leroy Merlin – Do It Yourself Lovers: Μαθαίνω να διακοσμώ το σπίτι μου!

ΙΕΚ Δήμητρα – Info Job / Μαγική Φωτογραφία / Υγεία και Πρόληψη

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας – Ένα αναμνηστικό από τον Πηνειό μιας άλλης εποχής

ΚΔΑΠ Δήμου Λαρισαίων – Ταξίδια αστρικά

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

Δημιουργική Πόρτα – Ζωγραφίζω, μαγειρεύω και δημιουργώ

Εργαστήρι Καλικατζούρα – Παίζω και δημιουργώ

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μήτσιου Center – Ταξίδια στο βυθό της θάλασσας

ΚΔΑΠ Κιβωτός της Σοφίας – Δράσεις για την διαφορετικότητα

Σαν Παραμύθι – Ο μικρός πρίγκιπας αυτοσχεδιάζει / Ο πινόκιο ζωγραφίζει / Ο λιχούδης μαγειρεύει

Κ.Π.Ε. Κισσάβου-Ελασσόνας – Κατασκευές με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γίνε κι εσύ μοντελιστής

Εξάντας ΚοινΣΕπ – Διαδραστική εικαστική εγκατάσταση / 3D printer / Παιδαγωγικές εικαστικές κατασκευές

Φωτογραφική Ομάδα f+ – Camera Obscura installation



έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – ΡομποΤεχνήματα!

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα – Φτιάχνω το δικό μου κουκλοθέατρο

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Αθέατη Πόλη

Ομάδα Έκφραση – Κάτω στον Ποταμό Παίζω και Γελώ

Art Gate – Η Νεράιδα των Παραμυθιών

Play Education – Μικροί Κηπουροί



έναρξη μετά τις 20:00

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Σεμινάριο φωτογραφίας



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Α.Σ. Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Δύναμη – Παίζω Πινγκ Πονγκ

Α.Σ. Πολυδάμας Παγκρατιαστής – Μαθαίνω για το Παγκράτιο

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α. Σκακιστική Λέσχη Λάρισας – Γνωριμία με το Αγωνιστικό Σκάκι



έναρξη μετά τις 19:00

Ακαδημία Ποδηλασίας Δήμου Λαρισαίων – Ποδηλατοβόλτα



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



έναρξη μετά τις 18:00

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

Οικολογική Ανακύκλωση Κεντρικής Ελλάδας – Ανακύκλωση Αυτοκινήτου

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Έκθεση «Το Φεστιβάλ Πηνειού μέσα στο χρόνο» / Προσωπικά Portfolio



έναρξη μετά τις 19:00

Ψηφιακό Πλανητάριο – Planetarium on the Go



έναρξη μετά τις 20:00

Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris – Παρατήρηση Πλανήτη Δία, αστέρων, αστρικών σμηνών και Σελήνης