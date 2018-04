Σε λιγότερο από έναν μήνα και συγκεκριμένα το τριήμερο 18 έως και 20 Μαΐου η Σκεπαστή Νεάπολης της Λάρισας θα φορέσει τα γιορτινά της για να φιλοξενήσει την πιο δημοφιλή γιορτή του ελληνικού Motor Sport, το Motor Festival!

Στο σχετικό δελτίο Τύπου των διοργανωτών αναφέρονται τα εξής:

"Το 12ο Motor Festival Driving With The Stars επιστρέφει για 2η σερί χρονιά στη Λάρισα ακόμη πιο εντυπωσιακό και ανανεωμένο και τα έχει... όλα. Στη μηχανοκίνητη αρένα δράσης του οι επαγγελματίες οδηγοί του φεστιβάλ θα προσφέρουν εντυπωσιακά shows απ' όλους τους χώρους της μηχανοκίνησης και γύρω απ' αυτήν οι εκθέτες θα παρουσιάσουν ό,τι πιο σύγχρονο από την αγορά αυτοκινήτου και μηχανής.

Ο διοργανωτής Μιχάλης Κοντιζάς συνεχίζει να ανακοινώνει τα ονόματα των συμμετεχόντων επαγγελματιών οδηγών και σίγουρα μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η παρουσία του ιστορικού «Γύρου του Θανάτου» αλλά και αυτή του «ιπτάμενου» Νώντα Λογοθέτη! Το πιο εντυπωσιακό ακροβατικό της μηχανοκίνησης, ο «Γύρος του Θανάτου», που έχει γράψει ιστορία στις μνήμες όλων μας και αποτέλεσε πόλο έλξης στο event των Ιωαννίνων, θα βρίσκεται και στο 12ο Motor Festival της Λάρισας για να κόψει την ανάσα σε μικρούς και μεγάλους!

Στο... βαρέλι για το ιστορικότερο show της μοτοσυκλέτας, θα είναι ο εντυπωσιακός Σπύρος Βερούτης. Έξω από το βαρέλι κι έτοιμος να... σκίσει τον ουρανό της Λάρισας κάνοντας άλματα από τις ράμπες της μηχανοκίνητης αρένας του Motor Festival είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του επαγγελματικού freestyle motocross και ο μοναδικός στην Ελλάδα που κατάφερε τη φιγούρα backflip σε απόσταση 20 μέτρων. Ο λόγος για τον Νώντα Λογοθέτη, ο οποίος έχει μάθει δίπλα στους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου συμμετέχοντας σε σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Κατά τα άλλα Drift show, Stunt & extreme Stunt show, Trial and Freestyle 4x4 Show, Super Cars, Dragster, Rally, Φορτηγά, Fire shows, Djs Parties θα συνθέσουν το μαγικό μηχανοκίνητο μενού σ' έναν χώρο 20.000 τ.μ. μαζί με την ενότητα Driving with the Stars, που δίνει τη δυνατότητα σε όσους νέους οδηγούς – ανερχόμενα ταλέντα στον χώρο της μηχανοκίνησης θελήσουν να δηλώσουν συμμετοχή να οδηγήσουν δίπλα στους επαγγελματίες οδηγούς της διοργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του 12ου Motor Festival στο facebook και στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (motorfestival.gr). Η κορυφαία γιορτής της μηχανοκίνησης έρχεται ακόμη πιο συναρπαστική στη Σκεπαστή Νεάπολης Λάρισας για ένα μαγικό τριήμερο show το διάστημα 18 έως και 20 Μαΐου. Προσδεθείτε... "