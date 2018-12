Σε εορταστικό κλίμα η Λάρισα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το 2018 και να υποδεχθεί το 2019.

O Δήμος Λαρισαίων, για την αλλαγή του χρόνου καλεί τους Λαρισαίους και τους επισκέπτες για τρίτη χρονιά φέτος, στην πλατεία Λαμπρούλη στο Φρούριο, στο πάρτι που θα πραγματοποιηθεί, με την Πέννυ Μπαλτατζή και τους Bailemos, μια μπάντα που απογειώνει το κέφι και τη διάθεση.

Οπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου "τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου από τις 11 το βράδυ, με ζεστό κρασί, θα ανάψουμε φαναράκια για να φωτιστεί ο ουρανός, πριν γίνει η νύχτα – μέρα με τα πυροτεχνήματα που θα πέσουν στην αλλαγή του χρόνου, αμέσως μετά τις ευχές του δημάρχου και το κόψιμο της βασιλόπιττας.

Bailemos σημαίνει «ας χορέψουμε»! Με το 8μελές μουσικό συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσει η γιορτή. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία από πολλά είδη, με κεντρικό πυρήνα τη reggae και τη ska. Επί σκηνής, φωνές και πνευστά συνδυάζονται με τρελούς ρυθμούς εκπέμποντας μια ενέργεια που διαχέεται και μετατρέπεται σε χορό. Ο στίχος τους κοινωνικός , σατιρικός, διακατέχεται από αντιπολεμικά και αντιρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Έχουν βρεθεί στην ίδια σκηνή με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και συγκροτήματα τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό (Sugar Hill Gang, Ημισκούμπρια, Ματούλα Ζαμάνη, Koza Mostra, Κακό Συναπάντημα). Σημαντικές εμφανίσεις της μπάντας ήταν αυτή στο Street Mode 2016 και στο Schoolwave 2017 ως guest band.

Το πρόγραμμα θα κλείσει η υπέροχη Πέννυ Μπαλτατζή, το κορίτσι που μας έκανε να ερωτευτούμε ξανά από την αρχή το swing και την vintage αισθητική.

Η Πέννυ Μπαλτατζή επιλέγει να μας ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσμο της, με μια συλλογή τραγουδιών που ξεκινά από το νέο της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, τα παλαιότερα δικά της και πολύ αγαπημένα (Εξωτικό Χαρμάνι, Καλάθι, Δεκάρα, Γυφτάκι) και συμπληρώνεται με πρωτότυπες διασκευές τραγουδιών από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία (Dedication του Μ. Χατζιδάκι, Ξύπνα Αγάπη Μου του Μ. Πλέσσα, Let the Sunshine In κ.α.), – όλα τα παραπάνω με τη συνοδεία επί σκηνής της νέας της μπάντας και σε ενορχηστρώσεις κεφάτες και «καθαρές».

Έχουμε τη συνταγή… για μια αξέχαστη παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Φρούριο, μαζί!"