Πλήθος εκδηλώσεων, σε καθημερινή βάση, έχει προγραμματίσει ο Δήμος Λαρισαίων για την περίοδο των Χριστουγέννων. Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στο Πάρκο των Ευχών που ανοίγει τις πύλες του στις 7 Δεκεμβρίου με σόου στον πάγο.

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου με τη μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου.

Η εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Λαμπρούλη, στο λόφο του Φρουρίου με συναυλία της Πέννυς Μπαλτατζή και των Bailemos.

To αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, ο αντιδήμαρχος Οικονομίας και Ανάπτυξης Παναγιώτης Νταής και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Επιστημών Πάνος Σάπκας.

Όπως ειπώθηκε ο φετινός προϋπολογισμός για το Πάρκο των Ευχών ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.

Επίσης, παρουσιάστηκε και το τραγούδι του “Πάρκου Των Ευχών” σε ερμηνεία της Λουκίας Βαλάση.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.11.2018

20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

«Άναμμα Φώτων» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕΛΙΝΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



ΔΕΥΤΕΡΑ 03.12.2018

09:00 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Στολίστε το Καράβι για να πούμε τα Κάλαντα!» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΤΡΙΤΗ 04.12.2018

09:00 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Στολίστε το Καράβι για να πούμε τα Κάλαντα!» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ



20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΔΩΛ



ΤΕΤΑΡΤΗ 05.12.2018

09:00 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Στολίστε το Καράβι για να πούμε τα Κάλαντα!» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018

20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Το δέντρο» ΔΩΛ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ INACTU, ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018

20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Το δέντρο» ΔΩΛ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ INACTU, ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



ΚΥΡΙΑΚΗ 09.12.2018

17:00 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ



20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Το δέντρο» ΔΩΛ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ INACTU, ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ



ΤΡΙΤΗ 11.12.2018

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΟΡΟΥ ΨΑΛΤΩΝ



ΤΕΤΑΡΤΗ 12.12.2018

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Xmas συναυλία» ΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΥΚΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ 15.12.2018

11:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

«Χριστουγεννιάτικη γιορτή» ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ



11:30 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

«Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο για γονείς και παιδιά» ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ



ΚΥΡΙΑΚΗ 16.12.2018

11:30 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

«Χριστουγεννιάτικο Εργαστήριο για γονείς και παιδιά» ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΩΝ



ΤΡΙΤΗ 18.12.2018

19:00 ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΠΑ

«Ο Φλας και ο Μπακ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗ



ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2018

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ Δ.Ω.Λ



ΠΕΜΠΤΗ 20.12.2018

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Η μουσική είναι μία» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΡΚΟΛΗ – ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018

19:30-21:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS



20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Μαθητική χριστουγεννιάτικη συναυλία» ΤΑΞΗ ΠΙΑΝΟΥ ΛΙΤΟΥ



ΣΑΒΒΑΤΟ 22.12.2018

12:00-13:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΡΙΞΟΥ & ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS



20:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΩΛ, ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΩΛ



ΠΕΜΠΤΗ 27.12.2018

19:30-21:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS



ΣΑΒΒΑΤΟ 29.12.2018

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ QUEEN’S SIX



ΚΥΡΙΑΚΗ 30.12.2018

12:00-13:30 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΜΑ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS



ΠΕΜΠΤΗ 31.12.2018

12:00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΕΡΜΟΥ

«Αναβίωση του παλιού εθίμου της παραμονής πρωτοχρονιάς» ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΛ



23:00 ΦΡΟΥΡΙΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ

«Πάει ο παλιός ο χρόνος» ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΕΝΝΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ + BAILEMOS





ΠΑΡΚΟ ΕΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΛΙΜΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018

20:30-21:30 «Show στον πάγο» ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ



ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018

18:30-20:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ROUND IV (ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018

12:00-13:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

20:00-22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ LOCOMONDO

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.12.2018

12:00-13:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

17:30-18:30 «Παραδοσιακά κάλαντα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας» ΟΜΙΛΟΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ “Ο ΟΛΥΜΠΟΣ”

19:00-21:00 «Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.12.2018

20:00-21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

ΤΡΙΤΗ 11.12.2018

19:00-20:00 «Ένας χρόνος μαζί» iDANCE COMPANY

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.12.2018

19:00-20:00 «Παραδοσιακοί χοροί από όλη την Ελλάδα» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 13.12.2018

19:00-20:00 «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

20:30-21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ BAD MONKEYS

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.12.2018

18:30-19:30 «Παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλάδα» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ & ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑ

20:00-22:00 «Δρώμενα Χριστουγέννων» ΜΕΣ ΑΒΕΡΩΦ ΘΕΤΤΑΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.12.2018

12:00-13:00 «Latin Christmas» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑΤΑ LATIN

13:30-14:00 «Χορεύοντας και διασκεδάζοντας» 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΤΜΗΜΑ ZUMBA

20:00-22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ KINGS

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.12.2018

11:00-12:30 «Χορευτική παράσταση» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

13:00-13:30 «Παραδοσιακοί χοροί» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17:30 «Χριστούγεννα στην κουζίνα της κυράς Διατροφής» της ΛΗΤΟΥΣ ΤΣΑΚΙΡΗ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΒΟΛΟΥ ALLEGRO, ΗΡΩ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΩ

19:30-20:30 «Swingin’ Christmas» LINDY HOP LARISAS

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.12.2018

18:30-19:00 «Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και όχι μόνο» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

19:00-19:30 «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20:00-21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

ΤΡΙΤΗ 18.12.2018

19:00-20:00 «Ο Αη Βασίλης με τα δώρα» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

20:30-21:00 «Χριστουγεννιάτικα κάλαντα» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2018

20:00-21:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ BAD MONKEYS

ΠΕΜΠΤΗ 20.12.2018

19:00-20:00 «Zumba Kids: Christmas edition» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ ZUMBA KIDS

20:30-21:30 «Χριστουγεννιάτικες διηγήσεις» ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.12.2018

20:00-22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ REC

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.12.2018

12:00-13:30 «Λάχανα και χάχανα: Κλικ στη Λαχανοχαχανοχώρα, the musical»

18:45 «Cinderella: the musical» ART GATE

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.12.2018

18:45 «Cinderella: the musical» ART GATE

ΤΡΙΤΗ 25.12.2018

18:45 «Cinderella: the musical» ART GATE

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.12.2018

20:00-21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

ΠΕΜΠΤΗ 27.12.2018

12:00-13:00 «Κάλαντα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από όλη την Ελλάδα» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

20:00-21:30 «Fly me to the moon: acoustic set» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.12.2018

20:00-21:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.12.2018

12:00 «Χριστούγεννα με τους XANA ZOO»

20:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ PLAYMEN

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.12.2018

12:00 «Χριστούγεννα με τους XANA ZOO»

20:00-21:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ BAD MONKEYS

ΤΡΙΤΗ 01.01.2019

20:00-21:00 «Παραδοσιακοί χοροί από την Κρήτη και την Ανατολική Ρωμυλία» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.01.2019

20:00-21:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ BAD MONKEYS

ΠΕΜΠΤΗ 03.01.2019

18:00-19:00 «Της μουσικής τα νήματα» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

20:30-22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΡΤΣΟΣ AND THE BAND

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.01.2019

20:30-22:00 «A Christmas Nightmare» THE MOVEMENT ACADEMY

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.01.2019

12:00-13:30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ DINO + DAPHNE and FRIENDS

20:00-21:30 «Fly me to the moon: acoustic set» ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019

20:00-22:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ TAMTA



ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018

18:00-19:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018

12:00-13:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.12.2018

12:00-13:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Φουλίνος ο πιγκουίνος: παρουσίαση βιβλίου» της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:30-19:30 & 20:00-21:00 «Ψάξε το δικό σου αστέρι» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΤΗ 11.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:30-19:30 & 20:00-21:00 «Ψάξε το δικό σου αστέρι» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:30-19:30 & 20:00-21:00 «Ψάξε το δικό σου αστέρι» ΟΜΑΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗ – ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 13.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

16:00-17:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

18:00-19:00 «Ο έρωτας, ο θάνατος & η μάχη ανάμεσά τους στα λαϊκά παραμύθια» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ & ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.12.2018

12:00-13:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.12.2018

12:00-13:15 «Ο μικρός πρίγκιπας» ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

18:00-19:15 «Ο μικρός πρίγκιπας» ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

17:30-18:30, 18:30-19:30 & 19:30-20:30 «Μυστική αποστολή: Κωδικός Αη Βασίλης» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 18.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

17:30-18:30, 18:30-19:30 & 19:30-20:30 «Μυστική αποστολή: Κωδικός Αη Βασίλης» ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018

10:00-11:00 & 11:30-12:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.12.2018

11:30-12:30 & 13:00-14:00 «Οι περιπέτειες του Παβ» HIPPO THEATRE GROUP

16:00-17:00 «Ένα δέντρο μία φορά» ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΑΛΕ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.12.2018

16:00-17:00 «Ταξίδεψε με σαν παιδί» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ & ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.12.2018

11:00-12:00 & 12:30-13:30 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

18:00-19:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

ΤΡΙΤΗ 25.12.2018

11:30-12:30 «Ταξίδεψε με σαν παιδί» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ

18:00-19:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.12.2018

12:00-13:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27.12.2018

12:00-13:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

18:00-19:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.12.2018

12:00-13:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

18:00-19:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.12.2018

11:00-12:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

16:00-17:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.12.2018

11:00-12:00 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

16:00-17:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

18:00-19:00 «Κουραμπιέδες και Μελομακάρονα» ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΥΚΛΟΘΙΑΣΟΣ ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.01.2019

12:00-13:00 «Ταξίδεψε με σαν παιδί» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΑΚΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.01.2019

12:30-13:30 «Το κομμάτι που λείπει συναντά το Μεγάλο Ο» X-SALTIBAGOS

18:00-19:00 «Ο τρομερός εχθρός» X-SALTIBAGOS

ΠΕΜΠΤΗ 03.01.2019

12:00-13:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.01.2019

12:00-13:00 «Ο σκούφος των ευχών» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

16:00-17:00 «Το δίλημμα του Καλικάντζαρου» ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΑΜΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.01.2019

17:00-18:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019

12:30-13:30 «Πιρούνια και Μαχαίρια… στα μαχαίρια» ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

17:00-18:30 «Χριστουγεννιάτικες παραστατικές αφηγήσεις μύθων και παραμυθιών» ΠΑΡΑΜΥΘΩΝΙΑ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ: Καλικατζούρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018

18:00-20:00 «Χαρούμενες φατσούλες στικ»

20:00-22:00 «Γιορτινοί σελιδοδείκτες»

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018

10:00-12:30 «Στολίδι δέντρου με ανακυκλώσιμα υλικά»

12:30-16:30 «Χάρτινο παιχνίδι επιθυμιών»

16:30-18:00 «Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο χιονάνθρωπος»

18:00-22:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.12.2018

10:00-12:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

12:30-14:00 «Χιονισμένο ελατάκι»

14:00-16:30 «Χριστουγεννιάτικα επιτραπέζια παιχνίδια»

16:30-18:00 «Άστρο λαμπερό στολίδι δέντρου»

18:00-22:00 «Χαρούμενα ξωτικά»

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.12.2018

10:00-16:30 «Κάρτα ευχών γλυκό ταρανδάκι»

16:30-18:00 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

18:00-22:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

ΤΡΙΤΗ 11.12.2018

10:00-12:30 «Τα κουδουνάκια του Ρούντολφ»

12:30-16:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

16:30-18:00 «Επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια - Χιονισμένο ελατάκι»

18:00-22:00 «Γιορτινή καμπάνα τρίλιζα»

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.12.2018

10:00-16:30 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

16:30-18:00 «Μπαλίτσα στολίδι δέντρου»

18:00-22:00 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

ΠΕΜΠΤΗ 13.12.2018

10:00-12:30 «Το έλκηθρο χάθηκε: γράφω και εικονογραφώ μια ιστορία»

12:30-16:30 «Τα κουδουνάκια του Ρούντολφ»

18:00-22:00 «Χαρούμενες φατσούλες στικ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.12.2018

10:00-12:30 «Στολίδι δέντρου με ανακυκλώσιμα υλικά»

12:30-16:30 «Γιορτινοί σελιδοδείκτες»

16:30-18:00 «Στολισμένο ελατάκι μολυβοθήκη»

18:00-22:00 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.12.2018

10:00-12:30 «Χαρούμενα ξωτικά»

12:30-16:30 «Επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια – origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

16:30-18:00 «Ελατάκι με κουκουνάρι»

18:00-22:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.12.2018

10:00-12:30 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

12:30-16:30 «Μπαλίτσα στολίδι δέντρου»

16:30-18:00 «Τριγωνάκι γλυκά χιονανθρωπάκια»

18:00-22:00 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.12.2018

10:00-12:30 «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών»

12:30-16:30 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

16:30-18:00 «Χιονισμένο ελατάκι»

18:00-22:00 «Αν έφτιαχνα έναν δικό μου πλανήτη»

ΤΡΙΤΗ 18.12.2018

10:00-12:00 «Κρυμμένος θησαυρός - origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

12:00-16:30 «Χιονισμένο ελατάκι»

16:30-18:00 «Κουδουνάκια του Ρούντολφ»

18:00-22:00 «Μπαλίτσα στολίδι δέντρου»

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.12.2018

10:00-12:30 «Το έλκηθρο χάθηκε: γράφω και εικονογραφώ μια ιστορία»

12:30-16:30 «Στολίδι με ανακυκλώσιμα υλικά»

16:30-18:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

18:00-22:00 «Άστρο λαμπερό στολίδι»

ΠΕΜΠΤΗ 20.12.2018

10:00-12:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

12:30-16:30 «Κάρτα γλυκό ταρανδάκι»

16:30-18:00 «Ζωάκια κουκουνάρια»

18:00-22:00 «Επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια - Εκτόξευση μαγικού άστρου»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.12.2018

10:00-12:30 «Μπαλίτσα με γκλίτερ Ρούντολφ»

12:30-16:30 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

16:30-18:00 «Αν έφτιαχνα τον δικό μου πλανήτη»

18:00-22:00 «Χαρούμενα ξωτικά»

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.12.2018

10:00-12:30 «Χιονάνθρωπος με κουκουνάρι»

12:30-16:30 «Μπαλίτσα στολίδι δέντρο»

16:30-18:00 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

18:00-22:00 «Κάρτα χιονισμένο σπιτάκι»

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.12.2018

10:00-12:30 «Στολισμένο ελατάκι μολυβοθήκη»

12:30-16:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

16:30-18:00 «Σουβέρ γιορτινός χιονάνθρωπος»

18:00-22:00 «Κουκουνάρι ελατάκι»

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.12.2018

10:00-12:30 «Συσκευασία δώρου Ρούντολφ»

12:30-16:30 «Τα κουδουνάκια του Ρούντολφ»

16:30-18:00 «Κουκουνάρι χιονάνθρωπος»

18:00-22:00 «Origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

ΤΡΙΤΗ 25.12.2018

10:00-12:30 «Πουγκί με ελατάκι»

12:30-16:30 «Χαρούμενα ξωτικά»

16:30-18:00 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

18:00-22:00 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.12.2018

10:00-12:30 «Origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

12:30-16:30 «Χαρούμενες φατσούλες στικ»

16:30-18:00 «Γιορτινή καμπάνα τρίλιζα»

18:00-22:00 «Χιονισμένο ελατάκι»

ΠΕΜΠΤΗ 27.12.2018

10:00-12:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

12:30-16:30 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

16:30-18:00 «Άστρο λαμπερό στολίδι»

18:00-22:00 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.12.2018

10:00-12:30 «Κάρτα γλυκό ταρανδάκι»

12:30-16:30 «Χιονισμένο ελατάκι»

16:30-18:00 «Αν έφτιαχνα τον δικό μου πλανήτη»

18:00-22:00 «Origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.12.2018

10:00-12:30 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

12:30-16:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

16:30-18:00 «Origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

18:00-22:00 «Χάρτινο παιχνίδι με χριστουγεννιάτικες επιθυμίες»

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.12.2018

10:00-12:30 «Σουβέρ γιορτινός χιονάνθρωπος»

12:30-16:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

16:30-18:00 «Κάρτα γλυκό ταρανδάκι»

18:00-22:00 «Χιονισμένο ελατάκι»

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.01.2019

10:00-12:30 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

12:30-16:30 «Επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια»

16:30-18:00 «Συσκευασία δώρου Ρούντολφ»

18:00-22:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

ΤΡΙΤΗ 01.01.2019

10:00-12:30 «Άστρο λαμπερό στολίδι»

12:30-16:30 «Χιονισμένο δεντράκι»

16:30-18:00 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»

18:00-22:00 «Εικονογραφώ και περιγράφω το Πάρκο των Ευχών: Εκτόξευση μαγικού άστρου»

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.01.2019

10:00-12:30 «Κάρτα γλυκό ταρανδάκι»

12:30-16:30 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

16:30-18:00 «Τριγωνάκι γλυκά χιονανθρωπάκια»

18:00-22:00 «Χιονισμένο ελατάκι»

ΠΕΜΠΤΗ 03.01.2019

10:00-12:30 «Αν έφτιαχνα τον δικό μου πλανήτη»

12:30-16:30 «Φινιστρίνι χιονάνθρωπος»

16:30-18:00 «Πουγκί με ελατάκι»

18:00-22:00 «Χαρούμενες φατσούλες στικ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.01.2019

10:00-12:30 «Τα κουδουνάκια του Ρούντολφ»

12:30-16:30 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

16:30-18:00 «Επιτραπέζια χριστουγεννιάτικα παιχνίδια»

18:00-22:00 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

ΣΑΒΒΑΤΟ 05.01.2019

10:00-12:30 «Τριγωνάκι γλυκά χιονανθρωπάκια»

12:30-16:30 «Χαρούμενες φατσούλες στικ»

16:30-18:00 «Κάρτα χιονισμένο σπιτάκι»

18:00-22:00 «Χαρούμενα ξωτικά»

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019

10:00-12:30 «Origami house τρισδιάστατο σπιτάκι»

12:30-16:30 «Γιορτινός σελιδοδείκτης»

16:30-18:00 «Χάρτινη ποϊνσέττια»

18:00-22:00 «Στικ Αη Βασίλης και τάρανδος»



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: TAF + Art Gate

Ώρες λειτουργίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018: 18:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019: 10:00-22:00



ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Ώρες λειτουργίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018: 18:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019: 10:00-22:00



ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ

Ώρες λειτουργίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018: 18:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019: 10:00-22:00



ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Ώρες λειτουργίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018: 18:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019: 10:00-22:00



ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΓΩΝ

Ώρες λειτουργίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.12.2018: 18:00-22:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.12.2018 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 06.01.2019: 10:00-22:00



*ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα