Ο Δήμος Τεμπών συμμετέχει στην μεγάλη εθελοντική δράση Lets Do It Greece, με πλήθος εκδηλώσεων που θα συνδιοργανωθούν την Κυριακή 2 Απριλίου με συλλόγους, φορείς, σχολικές μονάδες και ευαισθητοποιημένους εθελοντές.

Δ.Τεμπών -ΔΟΠΑΠΕΠ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

Σ.Ε.Α.Κ.Ο. Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου

OMΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ

Σύλλογος Πλατεία Μεσαγκάλων

Ομάδα Πολιτισμού Μεσαγκάλων

Εξωραιστικός σύλλογος Καστρί Λουτρό

Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελατειας

Οι φίλοι της Μπάρας

Σύλλογος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κάτω Ολύμπου

Μπες στο www.letsdoitgreece.org δήλωσε κι εσύ συμμετοχή στη Μεγάλη Εθελοντική Οικογένεια του Let's do it Greece, και γίνε η αλλαγή που περιμένεις!