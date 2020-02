Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις το LAComicsFestival Vol.2 που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.

Για δύο ακόμη ημέρες, ο Μύλος του Παππά θα γεμίσει παιδιά κάθε ηλικίας, που αγαπούν την 9η Τέχνη, για να δουν εκθέσεις κόμικς, εικονογράφησης και γελοιογραφίας, να πάρουν μέρος σε εργαστήρια, να ακούσουν ομιλίες και να παρακολουθήσουν panels, παραστάσεις και προβολές, να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, να μάθουν για τον μοντελισμό και τα τατουάζ, να βρουν αυτό που ψάχνουν στο bazaar comics και να συναντήσουν δημιουργούς από όλη την Ελλάδα.

Πρόγραμμα

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

11:00-12:00 Larizona Dream Festival - Προβολές Παιδικών Animations TAF / Μικρή Σεμιναρίων

11:00 +++ Live Graffiti / Hood Spirit vs Bogs97 / Γαλλικό Ινστιτούτο

11:00 +++ Live Drawing «Paint the Beatle» / Arfs Graffiti / Προαύλειος Χώρος Μύλος του Παππά

12:00 – 15:00 Εργαστήριο “Digital Painting Step by Step” / Ζάχος Τσιώνας / Αμφιθέατρο

13:00-15:00 Εργαστήριο “Δημιουργία και Επέκταση ενός Νέου Κόσμου” / Θάνος Βασιλάκης / Αμφιθέατρο

15:00-18:00 Εργαστήριο Σχεδίου Τατουάζ / Ορέστης Κοτοπούλης & Ιωσήφ Φαντέλ / Μικρή Σεμιναρίων

16:00-18:00 Εισαγωγή στα Wargames / Fallen Phoenix Gaming Club / Αίθουσα Μοντελισμού

18:00+++ Ομαδικό Παιχνίδι “Play with us” / PlayHouse / Αιθουσα Μπριτζ

17:00-18:30 Sketch Event “Surprise You With a Little Help From Our Guests”/ Αμφιθέατρο

19:00-20:00 Panel “Η Ψηφιακή 9η Τέχνη” / Ίωνας Αγγελής, Γιάννης Ιατρού, Λένα Τζιογκίδου / Αμφιθέατρο

20:00-21:30 Ομιλία για το Project “Κόμικς στο Σχολείο 2ης Ευκαιρίας” / Μέλανδρος Γκανάς & Θωμάς Κεφαλάς / Αμφιθέατρο

22:00 Party Walk & Stand Up Comedy (Πιέρρος Πατουχέας) / Nevermind





Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

10:00-11:00 Larizona Dream Festival - Προβολές Παιδικών Animations TAF / Μικρή Σεμιναρίων

11:00-12:00 Παρουσίαση “Project Ιππόκαμπος” / Μέλανδρος Γκανάς / Αμφιθέατρο

12:30-14:30 «Likes & Panels: Μια Συζήτηση για τα Webcomics» / Θάνος Κυρατζής /Αμφιθέατρο

14:30 -16:00 Larizona Dream Festival - Προβολές Animations για Ενήλικες από το TAF/ Αμφιθέατρο

16:00-18:00 Arfs Graffiti Workshop / Μικρή Σεμιναρίων

18:00 -19:00 Spot The Difference (Παιχνίδι με Δώρα για το Κοινό) / Αμφιθέατρο

19:00-21:00 Παιδικό Εργαστήριο «Βάψιμο και Συναρμολόγηση Μινιατούρας» / FallenPhoenixGaming Club / Αίθουσα Μοντελισμού

19:00-21:00 Παιδικό Εργαστήριο δημιουργίας Ψηφιακού Κόμικς / Βασίλης Λιάπης / Αμφιθέατρο