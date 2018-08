Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες το πρόγραμμα “You(th in the center” (20- 24 Αυγούστου 2018) με τη συμμετοχή νέων από τέσσερις χώρες των Βαλκανίων, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018 και με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Μύλο του Παππά.

Στη δράση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, όπου παρουσίασε το βραβευμένο από την UNESCO πρόγραμμα Λάρισα - «Πόλη που Μαθαίνει» καθώς και τις παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία της Λάρισας.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου για την υποστήριξη των νέων μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, των Κύκλων Μάθησης του Πανεπιστημίου των Πολιτών όπου θα ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς και για συνεργασίες και προγράμματα που αφορούν την κινητικότητα των νέων σε χώρες της Ευρώπης με την πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινότητας.

Το “You(th) in the center” χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ με τη στήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και είχε στόχο την δημιουργία ενός δικτύου νέων ανθρώπων και οργανώσεων και τη βελτίωση των συνθηκών για τη συμμετοχή των νέων, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Στο πρόγραμμα κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από τους νέους συμμετέχοντες σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί αυτό.

Στη συνέχεια οι νέοι συμμετέχοντες του προγράμματος “You(th) in the center” παρουσίασαν το έργο και τις προτάσεις τους σχετικά με την πρόσβαση τους στην κοινωνία των πολιτών, στα κοινωνικά δικαιώματα και στο πως θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι συνθήκες για την ενεργή συμμετοχή τους.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο κ. Βασίλειος Κουρκούνας Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας και Δράσεων Νεολαίας του Δήμου Καρδίτσας, ο κ. Αναστάσιος Γιαννόπουλος μέλος των PES Activists Greece, ο κ. Νικόλαος Σουρής Αντιπρόεδρος του Ρητορικού συλλόγου Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Μπαλατσός πρόεδρος της οργάνωση ESN Λάρισα, η κα. Μαρία Ροίδη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, η κα. Ειρήνη Καγιαμπίνη πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκεών, η κα Αναστασία Οικονομούλα, Project Manager και εκπρόσωπος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Κε.Δι.Βι.Μ2 Καινοτομία. Τέλος, την εκδήλωση παρακολούθησε η κα. Κατερίνα Κουρκουτά, χειρίστρια υποστήριξης σχεδίων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.