Ο Δήμος Λαρισαίων, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου "easyRights - Enabling immigrants to easily know and exercise their rights", διοργανώνει το online event / Hackathon με τίτλο "Λάρισα - Μια πόλη για όλους" το οποίο θα λάβει χώρα στις 21 - 23 Ιανουαρίου 2020.

Βασικός στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να αξιοποιήσει καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των μεταναστών στην άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και στις σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες των οποίων είναι δικαιούχοι.

Το Hackathon θα ανοίξει ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Γιώργος Σούλτης, ενώ θα ακολουθήσει και σύντομη ενημέρωση για τις δράσεις του Δήμου που αφορούν τους μετανάστες, πρόσφυγες και γενικότερα υπηκόων τρίτων χωρών από τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. Σωτήριο Βούλγαρη.

Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Κουτούδης – Εξωτερικός Συνεργάτης του Δήμου Λαρισαίων για την διαχείριση του έργου easyRights.

Επιπλέον, την εκδήλωση θα στηρίξουν με την καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων οι κ. Φιτσιλής Πάνος – Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ανθόπουλος Λεωνίδας - Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Κονταργύρης Αθανάσιος – Συνεργάτης του Δήμου Λαρισαίων καθώς και οι κ. Χειμώνα Αλεξάνδα και Κωρωνιώτη Άννα από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Σούλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λαρισαίων κ. Γεώργιο Οικονομίδη και το Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γεώργιο Σταμούλη.

Ο Δήμος Λαρισαίων θα απονέμει από τον προϋπολογισμό του προγράμματος στον νικήτης/νικήτρια ή η νικήτρια ομάδα το χρηματικό έπαθλο 5.000€, ενώ η προτεινόμενη λύση/εργαλείο θα μπορεί να ενσωματωθεί στις τεχνικές δομές του Δήμου Λαρισαίων και να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών προς μετανάστες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της online εκδήλωσης έχει ως εξής:

DAY 1 – ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

09:15 – 09:30 Έναρξη της εκδήλωσης – Εισαγωγή στους σκοπούς του Hackathon – Παρουσίαση του προγράμματος εργασιών

Παναγιώτης Κουτούδης – Εξωτερικός Συνεργάτης Δήμου Λαρισαίων

09:30 – 09:45 Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη

Γεώργιος Σούλτης – Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων

09:45 – 10:00 Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων

Σωτήριος Βούλγαρης – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων

10:00 – 10:15 Challenge statement: αναλυτική παρουσίαση της πρόκλησης την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες του Hackathon

Παναγιώτης Κουτούδης – Εξωτερικός Συνεργάτης Δήμου Λαρισαίων

10:15 – 10:30 Παρουσίαση των τεχνικών λύσεων / εργαλείων του έργου “easyRights”

Εταίροι του έργου easyRights

10:30 – 12:00 Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: αρχική αποτυπώση των ιδεών, περιγραφή των στόχων, καθορισμός ρόλων και γενικός συντονισμός των εργασιών

12:00 – 13:00 Mentors Checkpoint #1

13:00 – 15:30 Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: οριστικοποίηση των ιδεών και σχεδιασμός των προτεινόμενων λύσεων

15:30 – 16:30 Mentors Checkpoint #2

16:30 – ... Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: ανάπτυξη των προτεινόμενων λύσεων

DAY 2 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

09:15 – 09:30 Έναρξη – περίληψη των αποτελεσμάτων της 1ης ημέρας

Παναγιώτης Κουτούδης – Εξωτερικός Συνεργάτης Δήμου Λαρισαίων

09:30 – 12:30 Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: ανάπτυξη των προτεινόμενων λύσεων

12:30 – 13:30 Mentors Checkpoint #3

13:30 – 15:30 Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: ανάπτυξη των προτεινόμενων λύσεων

15:30 – 16:30 Mentors Checkpoint #4

16:30 – ... Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: ανάπτυξη των προτεινόμενων λύσεων

DAY 3 – ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

09:15 – 09:30 Έναρξη – περίληψη των αποτελεσμάτων της 2ης ημέρας

Παναγιώτης Κουτούδης – Εξωτερικός Συνεργάτης Δήμου Λαρισαίων

09:30 – 12:30 Εργασίες συμμετεχόντων / ομάδων: οριστικοποίηση των προτεινόμενων πρωτότυπων λύσεων & προετοιμασία της παρουσίασης / demo video

12:30 – 13:00 Mentors Checkpoint #5

13:00 – 14:00 Παρουσίαση των πρωτότυπων λύσεων (5 λεπτά η κάθε παρουσίαση)

14:00 – 15:00 Σύσκεψη κριτικής επιτροπής και λήψη απόφασης

15:00 – 15:30 Ανακοίνωση νικητή και κλείσιμο της εκδήλωσης