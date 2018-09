Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το φεστιβάλ Μύλος Παραστατικών Τεχνών, υπό τον καλλιτεχνικό συντονισμό του Συνεργείου Μουσικού Θεάτρου – ΣΜουΘ και με τη συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνικών σχημάτων θεάτρου, χοροθεάτρου, κουκλοθεάτρου, τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το φετινό φεστιβάλ ξεκινάει την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου με την τετραήμερη Συνάντηση Θιάσων της Περιφέρειας που οργανώνεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή και τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων μουσικού θεάτρου από τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Άμφισσα και τη Λάρισα.

Συμμετέχουν: Studio Όπερας του Δημοτικού Ωδείου Αμπελοκήπων (Θεσσαλονίκη), Φωνές του Νότου (Ρέθυμνο), Ωδείο Άμφισσας, ΣΜουΘ (Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου, Λάρισα).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Συνάντησης Θιάσων Περιφέρειας 2018 στη Λάρισα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

17.00 – 20.30 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια / Μύλος του Παππά – Δημοτικό Ωδείο

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018

10.00 – 20.30 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά – Δημοτικό Ωδείο

18.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

10.00 – 18.00 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά

10.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

19.00 – 20.00 Παράσταση από την ομάδα της Κρήτης / Θέατρο του Μύλου

20.30 – 21.30 Παράσταση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης / Θέατρο του Μύλου

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

16.00 – 18.00 Εκπαιδευτικά εργαστήρια / Μύλος του Παππά

18.00 – 22.00 Έκθεση “I sing the city” του Περικλή Λιακάκη / Ισόγειο Μύλου του Παππά

19.00 – 20.00 Παράσταση από την ομάδα της Άμφισσας / Θέατρο του Μύλου

20.30 – 21.30 Παράσταση από την ομάδα της Λάρισας / Θέατρο του Μύλου

Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας, Κρατήσεις θέσεων 2410 - 614449 καθημερινά από 10:00 - 14:00, Αντιδημαρχία Πολιτισμού - Μύλος

του Παππά.