Μια πρωτότυπη δράση ξεκίνησε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Λάρισας, όπου κρατούμενοι μετατρέπουν την ιστορία της ζωής τους σε τρισδιάστατη «ταινία». Πρόκειται για μια δράση με την οποία ξεκίνησε ένα εικονικό ταξίδι στο παρελθόν, μια δράση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «STEPs: Supporting Ties in the Education of Prisoners».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκπαιδευόμενοι του 2ου ΣΔΕ Λάρισας αφηγήθηκαν ή έγραψαν μαζί με άλλους έγκλειστους και έγκλειστες της Ευρώπης, την ιστορία της ζωής τους και με τη χρήση της τεχνολογίας οι ιστορίες αυτές έγιναν «ταινία» εικονικής πραγματικότητας.

Η πρώτη ιστορία με τίτλο «Πάλι μαζί» αφορά την ζωή του Γιάννη, ενός κρατούμενου των φυλακών Λάρισας και μαθητή του ΣΔΕ.

Η ιστορία αυτή εξελίσσεται μέσω εικονικής πραγματικότητας, παρουσιάζοντας τη ζωή του από τότε που παρανόμησε μέχρι τη στιγμή που επέστρεψε ελεύθερος στην οικογένειά του. Σε αυτό το κόσμο ταξίδεψαν και οι συγκρατούμενοι τού Γιάννη, συμμετέχοντας και αλληλεπιδρώντας στο πρόγραμμα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του 2ου ΣΔΕ των φυλακών Λάρισας, Γιώργος Τράντας τόνισε ότι «το πρόγραμμα STEPs δεν έχει σκοπό να δείξει τι είναι εικονική πραγματικότητα, δεν είναι ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας.

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους κρατούμενους να δουν μία ιστορία ενός άλλου κρατουμένου και να μπορέσουν να βελτιωθούν και να αλλάξουν οι ίδιοι παίρνοντας καλύτερες αποφάσεις στη ζωή τους».

Ο κ. Τράντας τόνισε ότι για τον σκοπό αυτό, οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται πριν από τη βιωματική εμπειρία, αλλά κυρίως μετά από αυτή, όταν καλείται ο έγκλειστος εκπαιδευόμενος να εκφραστεί λεκτικώς και γραπτώς και να συζητήσει τα μηνύματα που έχει πάρει.

Σημειώνεται, πως μέσω του προγράμματος εικονικής πραγματικότητας παρουσιάζονται αφηγηματικές ιστορίες, βίντεο, φωτογραφίες και άρθρα εφημερίδων, όπου ο κρατούμενος βλέπει ένα πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με το προφίλ και την ιστορία του.

Στη συνέχεια με την υποστήριξη των παιδαγωγών, οι κρατούμενοι αναμένεται να απελευθερωθούν από αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ο θυμός, η επιθετικότητα, η απόρριψη, η απογοήτευση, με στόχο την υποστήριξη για την ομαλή επανένταξη τους στην κοινωνία μετά την αποφυλάκιση τους.

Η διαδικασία της δράσης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια και τον συντονισμό τριών καθηγητών πληροφορικής, δύο μελών της ΕΕΠΕΚ και μιας εκαπιδεύτριας του 2ου Σ.Δ.Ε Λάρισας.

Οι καθηγητές συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν αυτό το ταξίδι. Πρώτα ο Δημήτρης Λιόβας και ο Κώστας Σταθόπουλος έφεραν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας στο σχολείο της φυλακής (υπολογιστή, VR γυαλιά και χειριστήρια) και τον παρουσίασαν στους εκπαιδευόμενους εξηγώντας τους και τη φιλοσοφία του προγράμματος.

Στη συνέχεια έστησαν τον εξοπλισμό στο χώρο της βιβλιοθήκης του ΣΔΕ όπου ένας - ένας εκπαιδευόμενος «έζησε» την ιστορία του Γιάννη, ακολουθώντας τα βήματά του, συναντώντας τους ανθρώπους της ζωής του. Βοηθό σ' αυτή την προσπάθεια είχαν την εκπαιδεύτρια πληροφορικής του σχολείου Κωνσταντινιά Νέου.

Ηλίας Σκυλλάκος (ΑΠΕ-ΜΠΕ)