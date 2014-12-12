Κατατέθηκε ο συνδυασμός «Λαρισαίων Κοινόν»
Λάρισα | 05 Μαϊ 2019, 15:58
Κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας η υποψηφιότητα της παράταξης «Λαρισαίων Κοινόν» με υποψήφιο δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Βαϊούλη.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΥΤΕΡΗ
ΑΝΑΝΩΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ του ΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΡΜΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΖΗΣΗ
ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
ΖΩΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΝΔΥΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΠΕΤΣΗΣ ΕΡΒΙΝ του ΓΡΗΓΟΡΗ
ΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΘΟΥ
ΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΠΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΟΣΜΑ
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΙΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΤΖΗΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
(Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ