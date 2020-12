Αφού φέτος, λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του ΔΩΛ δεν μας... "τα 'πε", στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, όπως συνήθιζε να κάνει τα προηγούμενα χρόνια, μας "τα λέει" διαδικτυακά.

Με τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Παναγοπούλου, βιντεοσκοπήθηκαν στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, τα ελληνικά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τα παγκοσμίως γνωστά κι αγαπημένα Feliz Navidad, Jingle bells, We Wish You a Jazzy Christmas και Rudolph The Red Nosed Reindeer.

Με αυτό τον τρόπο η Φιλαρμονική μας, εύχεται σε όλους «Χρόνια πολλά και Καλή Χρονιά!».

Δείτε το βίντεο: