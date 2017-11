O Σύλλογος Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας οργανώνει την ημερίδα “Drama in Teaching”, ένα αφιέρωμα στο θέατρο ως μέσο διδασκαλίας, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στις 18:00 στο θέατρο ΟΥΗΛ (Ανθίμου Γαζή & Κουμουνδούρου).

Επίτιμος προσκεκλημένος είναι ο Dr. Luke Prodromou, καθηγητής μεθοδολογίας της αγγλικής γλώσσας (Μεταπτυχιακό Τμήμα της TESOL University of Sheffield International Faculty και του City College στη Θεσσαλονίκη), επιμορφωτής καθηγητών αγγλικής, συγγραφέας βιβλίων και θεατρικών έργων. Μαζί του η Έφη Τζούρη, καθηγήτρια αγγλικών, ηθοποιός και σκηνοθέτης θεάτρου και η Δήμητρα Χριστοπούλου, επίσης καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

• “Performing Street Theatre in the ELT Class”, Efi Tzouri, Dimitra Christopoulou

• “Drama Techniques for Teachers and Students: Ten Practical Techniques.” Luke Prodromou , Aspa Georgopoulou and friends.

• Luke and Friends Present: “Testing Times/Celebrating Jane Austen”, performed by Luke and Friends English Language Theatre

(Maria Theologidou, Aspa Georgopoulou, Vicky Saran, Luke Prodromou and guest appearances by Efi Tzouri, Aphro Gkiouris, Maria Papadimitriou, Kalliopi Perri and Despina Kosti)

Πληροφορίες, βιογραφικά - περιλήψεις: http://etal-lar.blogspot.gr

Έναρξη: 18:00

Ώρα προσέλευσης: 17:30

Είσοδος για τα μη εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου: 5€

Χορηγοί: Hillside Press Elt Books και ΚαφεΝέον, Παπακυριαζή 16