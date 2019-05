Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Δράσεις ενσωμάτωσης των νέων μεταναστών στην τοπική κοινωνία» η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Μαΐου 2019, 11:00 – 16:00, στην πόλη της Λάρισας (Οργανισμός ΛΙΝΤΟ, Ηφαίστου 2, 2ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν εμπειρίες και ιστορίες μεταναστών που διαμένουν στην πόλη της Λάρισας καθώς και οι δράσεις των τοπικών φορέων σχετικά με την ενσωμάτωση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ιδεών για προτεινόμενες δράσεις ενίσχυσης της ενεργής συμμετοχής νέων μεταναστών 2ης γενιάς στις τοπικές κοινωνίες, ο οποίος θα διεξαχθεί στο τέλος της εκδήλωσης. Οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν, θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν 6 άτομα τα οποία θα και θα συμμετέχουν στο Διακρατικό Συνέδριο Νέων Μεταναστών που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο του 2020.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ παρακολούθησης. Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ενδιαφέροντος https://forms.gle/oFwTsNxnsN3vSuQG8

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

10:45 – 11:00 Προσέλευση – Εγγραφές

11:00 – 11:10 Καλωσόρισμα και εισαγωγή στην εκδήλωση

Παναγιώτης Κουτούδης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

11:10 – 11:30 Παρουσίαση του έργου RAYSE – “Raising Awareness of Youth Europeans of Second Generation with migration background”, των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του

Θοδωρής Αλεξάνδρου, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

11:30 – 12:30 Παρουσίαση καλών πρακτικών και δράσεων τοπικών φορέων

▪ Η Πόλη που Μαθαίνει: παρουσίαση δράσεων και πρωτοβουλιών του προγράμματος

Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων

▪ Europe Direct: πρωτοβουλίες και δράσεις

Βασίλης Χατζηκαμαγιάννης, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

▪ Αγρο-κηπευτικές δραστηριότητες και κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών μεταναστών

Άννα Κορωνιώτη, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

12:30 – 13:00 Storytelling – Η ιστορία και οι εμπειρίες νέων μεταναστών

13:00 – 14:00 Lunchbreak – Δικτύωση

14:00 – 15:30 Διαγωνισμός ιδεών για προτεινόμενες δράσεις ενίσχυσης της ενεργής συμμετοχής νέων μεταναστών 2ης γενιάς στις τοπικές κοινωνίες

15:30 – 16:00 Συμπεράσματα και ανοιχτή συζήτηση