H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Έφηβοι με Αυτισμό: Ο δρόμος προς την ανεξάρτητη διαβίωση» στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ TRAIL. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, από τις 17:00 έως τις 20:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Στην Ημερίδα θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Διευθυντής της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Παναγιώτης Κασσιανός και οι συνεργάτιδές του, Αθηνά Χατζηγεωργίου και Αθηνά Χριστοπούλου.

Η Π.Δ.Ε.Θ. εντός της δραστηριοποίησής της σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ συμμετέχει ως εταίρος στο Σχέδιο «TRAIL – Teenagers: the Road with Autism to Independent Living», το οποίο στοχεύει στην αύξηση των γνώσεων γύρω από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πλαίσια για τα άτομα με αυτισμό και στην προσφορά καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων σε εκπαιδευτικούς/επαγγελματίες προκειμένου να υποστηρίξουν την περίοδο μετάβασης των εφήβων με αυτισμό στην ενήλικη ανεξάρτητη ζωή. Καθώς το έργο TRAIL οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες φορείς οργανώνουν μία σειρά εθνικών ημερίδων με στόχο να συζητήσουν σε επίπεδο χώρας τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον.

· Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας, συνιστάται ηλεκτρονική εγγραφή στη διεύθυνση https://tinyurl.com/y8cjo8b5.

· Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

· Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο http://trail-project.org/contact, τον ιστότοπο της Π.Δ.Ε.Θ. (http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/trail/315-trail) και τη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/groups/270753833314654/).