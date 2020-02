Ο Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, διοργανώνουν το LAComicsFestival vol2, μία πολυθεματική εκδήλωση, που εστιάζει στον χώρο της 9ης Τέχνης και απευθύνεται σε φίλους των τεχνών, λάτρεις των κόμικς, γραφίστες, εικονογράφους, animators, αναγνώστες, φοιτητές οπτικής επικοινωνίας και multimedia, δασκάλους και μαθητές, γονείς και παιδιά.

Εκθέσεις comics, εικονογράφησης και γελοιογραφίας, εργαστήρια, ομιλίες και panels, παραστάσεις, επιτραπέζια παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, μοντελισμός, bazaar comics και σχετικών εκδόσεων, συλλέκτες, συλλογές και δημιουργοί απ’ όλη την Ελλάδα, θα βρίσκονται στους χώρους του Μύλου του Παππά και του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και την 1η Mαρτίου.

Επιπλέον, Fest in Fest με το Larizona Dream, ένα Festival προβολών που θα λάβει χώρα στο LAComicsFestival vol2, αλλά και Artist Alley 60 καλλιτεχνών από τη χώρα – και όχι μόνο-, δίνουν το παρόν στα τραπέζια και στις εκθέσεις της διοργάνωσης, προβάλλοντας μια μεγάλη ποικιλία εικονογραφήσεων, αυτοεκδόσεων και comics εντύπων.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες μορφές Τέχνης παγκοσμίως, να γνωρίσει δημιουργούς comics, να συζητήσει μαζί τους, να δει, αλλά και να προμηθευτεί έργα τους.

Έχουν προγραμματισθεί:

Εκθέσεις

• “Τρακτφόρμερς”

• “Ο Jnk Artworks στον Κάμπο”

• “Εναλλακτικές Αφίσες” (Έκθεση Εικονογράφησης)

• “Πους Δε Πενταλ Του Δε Μεταλ” (Έκθεση Εικονογράφησης)

• “Μουσική και Μουσικοί” (Έκθεση Γελοιογραφίας από το Διεθνές Festival Γελοιογραφίας Λαφυστίου)

Workshops

• Εργαστήριο για Εφήβους «Fun with Photos» / Νίκος Γραμμενόπουλος

• Παιδικό Εργαστήριο «Ο Δικός μου Πλανήτης»/ Ναταλία Παπαδημητρίου & Μαρία Κισκίνη

• Παιδικό Εργαστήριο «Πώς Στήνουμε Γελοιογραφίες με Λίγες Γραμμές – Σκιτσάροντας με τα Παιδιά» / Γιάννης Γερούλιας

• Εργαστήριο για Εφήβους Ομαδικό Παιχνίδι «Play With Us» / PlayHouse

• Εργαστήριο Kendo / Θανάσης Σταμάτης

• Εργαστήριο Κόμικς για Εφήβους / Μέλανδρος Γκανάς

• Διαδραστικό Εργαστήριο Αυτοάμυνας – Πρόγραμμα «Boundaries» / Ιωάννα Seymann Γεωργακοπούλου

• Παιδικό Εργαστήριο “Φτιάχνοντας τον Δικό μας Σούπερ Ήρωα’’ / Μέλανδρος Γκανάς

• Εργαστήριο για Εφήβους “Φωτοκόμικ – Δημιουργία μιας Αφήγησης Δίχως Λέξεις”/ Θανάσης Κυρατζής

• Εργαστήριο «Βουβά Κόμικς» / Θωμάς Κεφαλάς

• Εργαστήριο Κόμικς για Εφήβους “Αποδομώντας τα Κόμικς”/ Μέλανδρος Γκανάς

• Εργαστήριο “Digital Painting Step by Step” / Ζάχος Τσιώνας

• Εργαστήριο “Δημιουργία και Επέκταση ενός Νέου Κόσμου” / Θάνος Βασιλάκης

• Εργαστήριο Σχεδίου Τατουάζ / Ορέστης Κοτοπούλης & Ιωσήφ Φαντέλ

• Εργαστήριο Graffiti / Arfs Graffiti

• Παιδικό Εργαστήριο Βάψιμο και Συναρμολόγηση Μινιατούρας / FallenPhoenixGaming Club

• Παιδικό Εργαστήριο δημιουργίας Ψηφιακού Κόμικς / Βασίλης Λιάπης

Ομιλίες – Panels – Παρουσιάσεις

• Παρουσίαση και One Shot του RPG «Moonlight» / Ζήσης Αποστολίδης & Γιάννης Κουτίνας

• Ομιλία «Never Stop Playing» / PlayHouse

• Panel «Wargames το Μέλλον των Επιτραπέζιων» / Fallen Phoenix Gaming Club

• Panel Τυπογραφίας / Γιώργος Παπαδημητρίου

• Ομιλία “Ιστορία του Τατουάζ”/ Ορέστης Κοτοπούλης

• Panel “Hardcore-Punk Fanzines και Underground Κουλτούρα” /Αποστόλης Μόκας

• Εισαγωγή στα Wargames / Fallen Phoenix Gaming Club

• Panel “Η Ψηφιακή 9η Τέχνη” / Ίωνας Αγγελής, Γιάννης Ιατρού, Λένα Τζιογκίδου

• Ομιλία για το Project “Κόμικς στο Σχολείο 2ης Ευκαιρίας” / Μέλανδρος Γκανάς & Θωμάς Κεφαλάς

• Παρουσίαση “Project Ιππόκαμπος” / Μέλανδρος Γκανάς

• «Likes & Panels: Μια Συζήτηση για τα Webcomics» / Θάνος Κυρατζής

Προβολές

• Larizona Dream Festival – Προβολή Βραβευμένων Ταινιών Μικρού Μήκους Φεστιβάλ Δράμας

• Larizona Dream Festival – Προβολή Επιλεγμένων Animations για Ενήλικες από το TAF

• Larizona Dream Festival – Προβολές Παιδικών Animations TAF

Events

• Dungeons and Dragons One Shot / Ζήσης Αποστολίδης & Άρης Γκρίμπας

• “Σκιτσάροντας στον Πεζόδρομο” / Γιάννης Γερούλιας

• Live Graffiti / Hood Spirit vs Bogs97

• Live Drawing «Paint the Beatle» / Arfs Graffiti

• Ομαδικό Παιχνίδι “Play with us” / PlayHouse

• Sketch Event “Surprise You With a Little Help From Our Guests”

• Party Walk & Stand Up Comedy / Πιέρρος Πατουχέας

• Spot The Difference / Παιχνίδι με Δώρα για το Κοινό

28–29/02 & 01/03 (Μύλος του Παππά)

• ARTIST ALLEY

• BAZAAR

Η είσοδος στους χώρους του φεστιβάλ, καθώς και η συμμετοχή σε ομιλίες, panels, workshops, masterclasses, προβολές και events είναι ελεύθερη για όλους.

Συναυλία

Τέλος, την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στο “Μύλος 1927” για μία μοναδική ζωντανή μουσική βραδιά.

Xορηγός επικοινωνίας: Εφημερίδα των Συντακτών

Πληροφορίες στο fb page του LAComicsFestival

www.facebook.com/lacomicsfestival