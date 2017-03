Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνοντας ένα μεγάλο άνοιγμα στην στήριξη των τοπικών προϊόντων συμμετείχε στην έκθεση ProWein 2017 στο Ντίσελντορφ, η οποία αποτελεί την πιο σημαντική επιχειρηματική πλατφόρμα του κόσμου για τον διεθνή οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Πάνω από 6.500 εκθέτες από περισσότερες από 60 χώρες - περισσότεροι από ποτέ – παρουσίασαν τα προϊόντα τους στην ProWein, από 19-21/3/2017. Οι μισοί από τους εκθέτες προέρχονταν από την Ιταλία (1.600) και τη Γαλλία (1.500), ακολουθούμενοι από τη Γερμανία (1000), το Νέο Κόσμο (600), την Αυστρία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι εκθέτες που συμμετείχαν από Ελλάδα ανέρχονται στους 110. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα νέα κρασιά από όλες τις σχετικές αμπελουργικές περιφέρειες του κόσμου, τα οποία συμπληρώσαν 300 εξειδικευμένα οινοπνευματώδη ποτά. Παρόν στην έκθεση έδωσε και ο διάσημος τραγουδιστής Sting, ως εκθέτης με το οινοποιείο του Il Palagio, το οποίο βρίσκεται στην Τοσκάνη.

Φέτος ο αριθμός των επισκεπτών επίσης έθεσε νέα πρότυπα. Συνολικά 58.500 εμπορικοί επισκέπτες από 130 χώρες, ήρθαν στην ProWein (2016: 55.700 από 126 χώρες). Ένας στους δύο επισκέπτες ήρθαν στο Duesseldorf από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα ικανοποιητικός εδώ ήταν ο μεγάλος αριθμός των διευθυντών-CEO: τουλάχιστον τα δύο τρίτα του συνόλου των επισκεπτών ήταν από τη βαθμίδα λήψης αποφάσεων και ήρθαν στο Duesseldorf με σαφή πρόθεση να επενδύσουν. Περίπου 60% του συνόλου των εμπορικών επισκεπτών πραγματοποίησε επιχειρηματικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή προγραμμάτισε να κάνει παραγγελίες αμέσως μετά το πέρας της έκθεσης. Επιπλέον ένας στους δύο επισκέπτες βρήκαν νέους προμηθευτές.

Σημειώνεται ότι το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας προσέλκυσε αρκετούς επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής του Ντύσσελντορφ, αλλά και πλήθος ομογενών που διαμένουν στην εν λόγω γερμανική πόλη, ενώ σπουδαίες διακρίσεις έγιναν στα οινοποιεία της Θεσσαλίας, πράγμα που δείχνει τη δουλειά που γίνεται σε βάθος και την ποιότητα των Θεσσαλικών προιόντων.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Δωροθέα Κολυνδρίνη, ενώ συμμετείχε και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων κ. Νίκος Λιάνος.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ κ. Γρηγόρης Δελαβέκουρας και πολλοί ομογενείς, οι οποίοι γεύτηκαν τα τοπικά προϊόντα των αγροτικών συνεταιρισμών της Θεσσαλίας που συμμετείχαν στην μεγαλύτερη διεθνή έκθεση οίνου και αλκοολούχων ποτών, με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των πιστοποιημένων προϊόντων της περιοχής μας.

Η προσπάθεια για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων θα συνεχιστεί, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων της περιοχής. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι δίπλα στις επιχειρήσεις της, με όλες τις δυνάμεις της καθώς και την παρουσία της σε εκθέσεις, για την προώθηση των τοπικών της προϊόντων.

Η ProWein είναι μια εξαιρετικά εντατική εμπορική έκθεση. Για τρεις μέρες πολύ επικεντρωμένες και αποτελεσματικές συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν εδώ. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν βασικοί «παίκτες» της αγοράς - σημαντικοί εισαγωγείς και αντιπρόσωποι από τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές αλυσίδες. Και φέτος ξανά ο κλάδος έδειξε πόσο ισχυρός και ικανός είναι. Τοποθετήθηκε ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός παραγγελιών και πολλές νέες επιχειρηματικές ιδέες συζητήθηκαν», δήλωσε ο Hans Werner Reinhard, Διευθύνων Σύμβουλος της Messe Düsseldorf, συνοψίζοντας την επιτυχία της εμπορικής έκθεσης.

Οι ολοκληρωμένες γκάμες των ποικιλιών των εκθετών φέτος πλαισιώθηκαν από ειδικά εστιακά σημεία. Αυτά περιελάμβαναν το Champagne Lounge, το Organic World που εστίασε στα βιολογικά κρασιά, την περιοχή Γευσιγνωσίας από το Mundus Vini και το fizzz Lounge. Ιδιαίτερα ασυνήθιστες και δημιουργικές ιδέες ήρθαν στο προσκήνιο στο σόου "SAME but different".

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και το πρόγραμμα υποστήριξης το οποίο απαρτίστηκε από περίπου 500 γευσιγνωσίες και γεγονότα, που έλαβαν χώρα είτε στα περίπτερα των εκθετών ή στο φόρουμ της ProWein. Τα προγράμματα αυτά είχαν ως άξονα τόσο τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσο και τα εστιατόρια με σκοπό να τους παρέχουν βασικά ερεθίσματα και πληροφορίες. Μεταξύ άλλων η Βρετανή κριτικός κρασιού Jancis Robinson παρουσίασε τα δικά της αγαπημένα από την ProWein. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέτος είχε το νέο ProWein Business Report, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το φημισμένο Πανεπιστήμιο Geisenheim. Σχεδόν 1.500 εμπειρογνώμονες από τον τομέα του οίνου από 46 χώρες συμμετείχαν σε δημοσκόπηση για τις διεθνείς αγορές κρασιών, τις τάσεις μάρκετινγκ και την ανάπτυξη των διαύλων πωλήσεων κρασιού. Σκοπός της δημοσκόπησης είναι να σφυγμομετρήσει την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα και να χρησιμεύσει ως ετήσιο βαρόμετρο των τάσεων του μέλλοντος.