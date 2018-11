Σε ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στην οικολογική μόδα, στο 2ο ECO Fashion Film Festival της Λάρισας η Σχεδιάστρια και Ιδρύτρια της Σχολής, Μαρία Βυτινίδου, θα παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τα βήματα που απαιτούνται για την δημιουργία μίας βιώσιμης και επικερδούς επιχείρησης και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητο να έχει ένας νέος επιχειρηματίας για το σωστό Marketing, Branding & Communication της επιχείρησής του.

Σε ένα άκρως ενδιαφέρον Workshop Επιχειρηματικότητας στη Μόδα, που θα ακολουθήσει των ομιλιών, η κ. Βυτινίδου θα αναπτύξει τη θεματική "How to create a Succesful Fashion Brand with Business Model Canvas", αναλύοντας δηλαδή το μοντέλο με το οποίο θα έχει κέρδος μία επιχείρηση.

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρηματικότητας είναι απαραίτητη για τον Σχεδιαστή-Επιχειρηματία πριν ξεκινήσει να προωθεί τις συλλογές του και αποτελεί την πυξίδα για την επιτυχία του.

Ο κ. Ευάγγελος Δημητρακόπουλος, Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός, στη δική του ενότητα θα αναπτύξει τη θεματική «Οικολογική Μόδα και Υπεύθυνος Σχεδιασμός».

Eco Fashion Film Festival και Επιχειρηματικότητα στη Μόδα λοιπόν, 1- 3 Νοεμβρίου!

Ένα πλούσιο πρόγραμμα τριών ημερών που αξίζει να παρακολουθήσετε!

Ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ECO Fashion Film Festival στη σελίδα μας στο facebook “Fashion Film Festival – ECO logy”.