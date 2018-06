Ο Δήμος Λαρισαίων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 Clever Cities (Co-designing Locally tailored Ecological solutions for Value added, socially inclusivE Regeneration in Cities).

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εφαρμόσει καινοτομικές προσεγγίσεις για την συνδιαμόρφωση, εφαρμογή και διαχείριση αστικών παρεμβάσεων βασισμένων στη φύση (Nature Based Solutions) που θα μπορούν να εξειδικευτούν για τις συνθήκες κάθε πόλης, ώστε να έχουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα στην αστική αναγέννηση. Οι παρεμβάσεις στις πόλεις-πρωτοπόρους (Αμβούργο, Λονδίνο και Μιλάνο) θα χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα για τις πόλεις-εταίρους (Βελιγράδι, Λάρισα, Μαδρίτη, Μάλμε, Σφάντου Γκεόργκε, Κίτο) για την εφαρμογή τέτοιων λύσεων, μέσω διαμόρφωσης μεθοδολογιών σχεδιασμού και υλοποίησης.

Μεταξύ των επιδιώξεων του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των πολιτών, η δημιουργία συνεργασιών και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ πόλεων, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη πράσινων καινοτομιών στο αστικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα πακέτο εναλλακτικών τεχνολογικών, επιχειρηματικών, οικονομικών και διαχειριστικών λύσεων που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι πόλεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας με ανοιχτά δεδομένα και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Στη Λάρισα η περιοχή παρέμβασης είναι περιοχή της συλλεκτήριας τάφρου Ι1. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ευρύτερη περιοχή που ξεκινά από τη συνοικία των Αγίων Σαράντα, Νέα Σμύρνη, Λαχανόκηποι, Άγιο Γεώργιο. Ήδη στο σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έχουν συμπεριληφθεί παρεμβάσεις για το τμήμα της τάφρου μεταξύ Αγίων Σαράντα και Νέας Σμύρνης.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος CLEVER Cities πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Αμβούργου 6-8 Ιουνίου 2018. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και υπεύθυνες για τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα Λία Γκουντρουμπή και Μαρία Νικολαϊδου.

Στο πρόγραμμα της πρώτης διεθνούς συνάντησης περιλαμβάνονταν παρουσιάσεις των εταίρων, καθώς και σύντομη περιγραφή της περιοχής που κάθε εταίρος έχει εντάξει στο πρόγραμμα (χαρακτηριστικά και πολιτικές). Οι κ.κ. Ariana Nastaseanu και Μαρία Γερογιάννη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκαν στο στρατηγικό πρόγραμμα για τις πόλεις και τους πολίτες που δρομολογείται αυτήν την περίοδο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι “βασισμένες στη φύση λύσεις” δεν είναι ξεχωριστές αλλά αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μιας ευρύτερης προσέγγισης. Επιπλέον, οι πόλεις δεσμεύονται να αναπτύξουν την ευρωπαϊκή ατζέντα έρευνας και καινοτομίας για τις καινοτόμες πόλεις.

Επίσης, στη συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες και οι πόλεις είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια πρώτη συζήτηση μαζί τους σε “τραπέζια εργασίας”, ενώ οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν και στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου Αμβούργου.

Για το πρόγραμμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας και υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά προγράμματα κ. Γεώργιος Σούλτης δήλωσε: “Μεθοδικά και με επιμονή καταφέραμε στη διάρκεια των 4 χρόνων της δημοτικής μας αρχής, να βάλουμε τον δήμο της Λάρισας στον παγκόσμιο χάρτη των Ευρωπαϊκών (και διεθνών) προγραμμάτων. Η Λάρισα τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί σε πολλά Ευρωπαϊκά και διεθνή «φόρα» στο ίδιο τραπέζι με δήμους από όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας μέρος στον προβληματισμό για την επίλυση των μεγάλων σύγχρονων προβλημάτων των δήμων. Πολλές εξ’ άλλου αντιπροσωπίες από όλο τον κόσμο έχουν επισκεφτεί την πόλη μας στη διάρκεια αυτής της τετραετίας. Η συμμετοχή μας σε πολλά και διάφορά Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα πόλεων, έχει συμβάλει στο να γίνει γνώστη η Λάρισα και να πολλαπλασιάζονται οι προτάσεις για την συμμετοχή μας σε πολλά νέα προγράμματα. Η πολιτική αυτή έχει μόνο θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξωστρέφεια του δήμου Λαρισαίων με πολλά οφέλη για την πόλη μας, το δήμο και όλη την περιοχή της Θεσσαλίας”

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό 14.214.660,630 € , ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαρισαίων είναι 92.757,60 €.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η πόλη του Αμβούργου ενώ το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα αποτελείται από: Μητροπολιτική Αρχή Λονδίνου (Ηνωμένο Βασίλειο), Δήμος Μιλάνου (Ιταλία), Δήμος Βελιγραδίου (Σερβία), Δήμος Μαδρίτης (Ισπανία), Δήμος Μάλμε (Σουηδία), Δήμος Σφάντου Γκεόργκε (Ρουμανία), Μητροπολιτική περιοχή Κίτο / Γραμματεία Περιβάλλοντος (Ισημερινός), Societa Cooperativa Sociale Eliante Onlus (Ιταλία), Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Ιταλία), Groundwork London (Ηνωμένο Βασίλειο), STEG Stadterneuerungs und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH (Γερμανία), WWF Ricerche e Progetti SRL (Ιταλία), Centre for Experiments in Urban Studies - CEUS (Σερβία), Agentia Pentru Protectia Mediului Covasna (Ρουμανία), The Young Foundation LBG (Ηνωμένο Βασίλειο), Der Wirtschaftsverein e.V. (Γερμανία), Peabody Trust (Ηνωμένο Βασίλειο), Rete Ferroviaria Italiana (Ιταλία), Social Finance Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Yepezsalmon Yepez Salmon Asociados S.A. (Ισημερινός), Greenc4ities GMBH (Αυστρία), Hafencity Univeritat Hamburg (Γερμανία), Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut Gemeinnutzige GMBH (Γερμανία), University College London (Ηνωμένο Βασίλειο), Technische Universitaet Hamburg-Harburg (Γερμανία), Ecologic Institut gemeinnützige GmbH (Γερμανία), Fundacion Tecnalia Research & Innovation (Ισπανία), Universitaetsklinikum Essen (Γερμανία), European Business and Innovation Centre Network (Βέλγιο), European Bank for Reconstruction and Development (Ηνωμένο Βασίλειο), ICLEI European Secretariat GMBH (Γερμανία), ICLEI - Local Goverments for Sustainability EV (Γερμανία).